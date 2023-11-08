Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı! Engin - Dilan Polat soruşturmasında en çok o merak ediliyordu 'Halil Falyalı' detayı dikkat çekti

Sosyal medyada uzun süre konuşulan kara para aklama iddialarının ardından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindeki çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polat Ailesi'nin tutuklanması ve soruşturmaya ilişkin her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kara para aklamakla suçlanan Dilan - Engin Polat çifti yeniden gündemde. Çifte ait 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.
Soruşturmaya dair yeni bilgilere göre gizli tanığın ifadeleri ortaya çıktı. Üstelik, Polat çiftinin sahibi olduğu şirketler üzerinden milyonlarca liralık sahte fatura kesildiği bilgisinin ve çok daha fazlasının bu ifadede de olduğu öğrenildi.
ATV Haber'de yer alan habere göre; Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününde tansiyonu düştü, revire kaldırıldı, çocuklarıyla görüşmek istediğinde evrakları eksik çıktı. Kara para aklama, vergi kaçırma ve sanal bahisle suçlanan Polat ailesinden 12 kişi cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve iddialar ortaya atılmadan önce harcamalarıyla ilgili açıklamaları büyük bir gündem yaratan Dilan Polat'a dair gelişmeler merakla takip ediliyor. Kendi deyimiyle ailenin reklam yüzü olan Dilan Polat, iddialara göre cezaevine girerken ağladı, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü, bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadığı ve fenalaşınca revir koğuşuna kaldırıldı. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine de cezaevi yönetiminden "Evraklarınız yok" denilerek onay çıkmadı. Yönetim, cuma günü görüntülü telefon görüşmesi yapılabileceğini aktarırken Polat da cezaevi ortamında çocuklarına gözükmek istemediğini söyledi.
Tutuklanmadan önce sosyal medyada büyük bir şöhrete sahip olan ve yaptığı alışverişler, giydiği kıyafetler ve lüks harcamaları çokça konuşulan Dilan Polat'ın, cezaevinde giyebileceği ve takabileceği aksesuarların bilgisine de ulaşıldı. Polat'ın cezaevindeki dolabında birer tane palto, manto, spor ayakkabı, eşofman, kol saati, içlik, ikişer tane hırka, pijama takımı, elbiseyle dörder tane pantolon, etek ve gömlek yer alabilecek.
Polat'ın yakalanmadan önce polislerin şirkete baskın yaptığı sırada çalışanıyla yaptığı konuşma kayıtları da ortaya çıktı. Çalışanının "Dilan Hanım bence siz mesajları geri çekin. Biz de hemen çıkalım gruptan, silelim. Yönetici siz misiniz? Grubu direkt silin" dediği, Dilan Polat'ın da buna cevap olarak "Grupları komple sil hayatım. Temizle de sonra hepsini" dediği öğrenildi.