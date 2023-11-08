Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı! Engin - Dilan Polat soruşturmasında en çok o merak ediliyordu 'Halil Falyalı' detayı dikkat çekti

DİLAN POLAT BİR ŞEY YEMEDİĞİ İÇİN FENALAŞTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve iddialar ortaya atılmadan önce harcamalarıyla ilgili açıklamaları büyük bir gündem yaratan Dilan Polat'a dair gelişmeler merakla takip ediliyor. Kendi deyimiyle ailenin reklam yüzü olan Dilan Polat, iddialara göre cezaevine girerken ağladı, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü, bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadığı ve fenalaşınca revir koğuşuna kaldırıldı. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine de cezaevi yönetiminden "Evraklarınız yok" denilerek onay çıkmadı. Yönetim, cuma günü görüntülü telefon görüşmesi yapılabileceğini aktarırken Polat da cezaevi ortamında çocuklarına gözükmek istemediğini söyledi.