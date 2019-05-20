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Bir de böyle deneyin: Nohutla yoğurt mayalama

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Lezzetli bir yoğurt yemek için farklı yöntemler denemek istiyorsanız ya da evinizde maya yoksa nohut kullanarak yoğurt mayalayabilirsiniz. Biraz zahmetli bir yöntem ancak yoğurdun lezzeti için denemeye değer...

Bir de böyle deneyin: Nohutla yoğurt mayalama

Evdeki tazecik sütünüzü maya yok diye bekletmeyin. Bunun için nohut kullanmanız yeterli olacaktır. İşte lezzetli yoğurt mayalamanın püf noktası;

Bir bardak sütün içine 25 adet nohut koyun. Kavanozun ağzını kapatın ve 24 saat boyunca tıpkı yoğurt mayalar gibi bekletin. Kavanozu havluya sarın. Böylelikle sıcak kalmasını sağlamış olacaksınız.

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24 saat sonra kavanozdaki sütü süzün. Süzdüğünüz süt, artık sizin mayanız olacak...

Hazırladığınız mayayı bir bardak süte koyun ve tekrar yoğurt mayalar gibi mayalayın.

Şimdi üçüncü kez mayalayacağız. Bu işlemin tekrarlanmasının nedeni ise sütteki nohut kokusunu gidermek.

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Üçüncü mayalamada 2 bardak süt, dördüncü mayalamada 3 bardak süt, beşinci mayalamada ise 4 bardak sütün içine bir çorba kaşığı hazırladığınız mayadan koymalısınız.

Beşinci aşamadan sonra son derece lezzetli ve bir o kadar kıvamlı yoğurt yapmış olacaksınız.


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