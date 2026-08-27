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Elleri ve yüzleri yana yana topluyorlar: Kilosu 25 TL! Hiçbir yere dokunamıyorlar

Hatay’da kilogram fiyatı 25 TL’den alıcı bulan kapya biber hasadını yapan işçiler, 40 dereceyi bulan kavurucu sıcağa, el ve yüz yakan acıya rağmen mesaiyi sürdürüyorlar.

Elleri ve yüzleri yana yana topluyorlar: Kilosu 25 TL! Hiçbir yere dokunamıyorlar

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Amik Ovası’nda yeteri olgunluğa ulaşan kapya biberde hasat başladı. Kış aylarında etkili olan selin zarar verdiği arazilerde ürün olgunlaşmada geç kalırken, ilkbahar yağışlarıyla birlikte bereket yaşanıyor. Üreticinin rekolteden ve fiyattan memnun olduğu kapya biberin kilogram fiyatı 25 TL’den alıcı buluyor. Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi’nde kapya biber hasadı yapan çiftçi Ahmet Şiker, 15 işçiyle birlikte hasadı sürdürdüklerini belirterek erkeklerin yevmiyesinin 2 bin TL, kadınların yevmiyesinin bin 100 TL olduğunu söyledi.

Elleri ve yüzleri yana yana topluyorlar: Kilosu 25 TL! Hiçbir yere dokunamıyorlar 1

Kavurucu sıcakta biber toplayarak mesai yapan Azize Abay, biberin acılığından dolayı elini yüzüne süremediğini belirterek "Biber topluyoruz, yüzümüzü elleyemiyoruz acıdan. Biber acı, aynı zamanda tatlı da var. Sıcakta çok zor oluyor, yevmiyeler bin 100 TL" dedi.

Elleri ve yüzleri yana yana topluyorlar: Kilosu 25 TL! Hiçbir yere dokunamıyorlar 2

"KİLOGRAM FİYATI SALÇALIKTA ŞU ANDA 25 TL, FABRİKA FİYATLARI DA 21 TL"

Çiftçi Ahmet Şiker, hasattan memnun olduklarını belirterek, "Çiftçilikle uğraşıyoruz, biber yetiştirdik bu sene ve ekmeğimizi bu şekilde kazanmaya çalışıyoruz. Havalar çok sıcak 40 dereceyi bulan bir sıcaklık var, yapacak bir şey yok. Hasat bu sene bereketli, yağmurla etkili olan sel biraz yormuş olsada. 2 ekim yaptık ama 3'üncü ekimde ancak tutabildi biberimiz. Normalde bitmiş olması lazım ama daha 2'nci toplayışımız. Kilogram fiyatı salçalıkta şu anda 25 TL. 15 çalışanımız var, kadınların yevmiyesi bin 100 TL ve erkeklerin yevmiyesi 2 bin TL" şeklinde konuştu.

Elleri ve yüzleri yana yana topluyorlar: Kilosu 25 TL! Hiçbir yere dokunamıyorlar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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el ayak hastalığı Hatay Ovacık biber sıcak çarpması yüz çukurları
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