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Bir de böyle deneyin: Sucuklu menemen nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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Bir de böyle deneyin: Sucuklu menemen nasıl yapılır?

"Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?" tartışmalarını bir kenara bırakıyoruz ve en lezzetli tarifi açıklıyoruz: Sucuklu menemen! Tarife eklediğimiz kırmızı biber ve sucuk menemene şahane bir lezzet kattı doğrusu. İşte tarifin detayları...

Kahvaltının yıldızı menemeni sucukla birleştirdik, ikisi bir arada enfes bir tat ortaya koyduk. Hem sucuklu yumurta hem de menemenin enfes tadının bir araya geldiği bu karışıma bayılacaksınız!

MALZEMELER

10 dilim sucuk
2 yumurta ve bir adet yumurta sarısı
2 adet sivri biber
4 adet domates
3 yemek kaşığı margarin
Bir adet kırmızı biber
Bir tatlı kaşığı tuz
Pul biber

SUCUKLU MENEMEN NASIL YAPILIR?

Biberleri minik minik doğrayın. Yağı yapışmaz bir tavaya alın ve yağ eriyince içine biberleri ekleyip kavurmaya başlayın.
Domatesin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Rendelenmiş domatesi kavrulan biberlerin içine ilave edip pişirmeye devam edin.
Domatesler suyunu çekmeye başlayınca tavaya sucukları ekleyin. Sucuklar da pişince tuzunu ekleyin.
Bir kasede yumurtaları çırpın. Ocağın altını kısın ve çırpılmış yumurtaları tavaya aktarın.
Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra baharatını koyarak servise hazır hale getirebilirsiniz.

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