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Bir dişi için savaştılar! İnanılmaz anları o fotoğrafladı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

33 yaşındaki fotoğrafçı John Hayward, Shropshire tepelerinde elinde kamera ile gezerken atların ilginç anlarına tanık oldu ve bu inanılmaz anları ölümsüzleştirdi.

Bir dişi için savaştılar! İnanılmaz anları o fotoğrafladı

John Hayward adlı 33 yaşındaki bir fotoğrafçı, bir dişi için kavga eden iki vahşi aygır arasındaki dramatik bir savaşa tanık oldu.

Nadir ve dramatik resimlerde Shropshire tepelerindeki vahşi bir aygır, erkek rakibini ısırmaya çalışıyor.

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Kahverengi aygır, ikisi de arka ayakları üzerinde yükselirken görüldüğü gibi rakibine kareler çiziyor.

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Daha sonra rakibi aygıra saldırıya geçiyor ve kafasına toynağı ile vuruyor.

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Beyaz aygır daha sonra kahverengi aygırı kovaladı ve misilleme yaparak onu alttan ısırmaya çalışıyor.

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Peyzaj fotoğrafçısı John Hayward, Shropshire'daki kamerasıyla savaşı tüm netliği ile anbean görüntülemeyi başardı.

Fotoğrafçı yaşadığı o anları şöyle aktardı:

'Long Mynd'de altı tane yabani midilli grubu vardı ve kahverengi aygır kendi halindeydi.'

'Tepelerin üzerinden geçtiler sadece dolaşıyorlardı. Onları birçok kez fotoğrafladım, ancak ilk defa savaşırken görüyorum.'

'Kahverengi aygır diğerlerine daha yakın olmaya devam etti, belki de dişilerle ilgileniyordu.'

'Onu fark eden beyaz aygır, kahverengiyi kovaladı. Kameramı hazırladım. Yaklaşık yarım saat bekledim ve tekrar aynı şey oldu.'

'Birbirlerine yaklaştıklarında hemen arka bacaklarının üstüne dikildiler. Mücadele ilk seferinde yaklaşık on saniye, daha sonra yaklaşık beş saniye sürdü. Beyaz olan iki kere kazandı.'

'Fotoğraf çekmek için harika bir yer. Bunlar çok dramatik olanlar ve onlarla mutluyum.' diyen başarılı fotoğrafçı böylece unutulmaz anlara da imza atmış oldu.

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