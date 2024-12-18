Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş futboldan men edildi!

Beşiktaş'ta gösterdikleri profesyonellikten uzak tavır nedeniyle gönderilen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın kariyeri adeta dibe çöktü.

FUTBOLDAN MEN EDİLDİLER

Sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla gündeme gelen ikili futboldan 4 yıllığına men edildi. Doping yaptığı tespit edilen Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, 4 yıl süreyle futboldan men edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VARDI

Instagram hesaplarından futbol dışı yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ikilinin hiçbir takımda tutunamaması futbol severlerin dikkatini çekmişti. Potansiyelli oyuncular olmalarına rağmen bir türlü transfer oldukları takımlarda tutunamayan Emirhan ve Berkay'ın futboldan men edilmesi kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.