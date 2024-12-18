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Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş futboldan men edildi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.12.2024 20:37
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, rutin doping testlerinde aldıkları sonuçlar gereği futboldan 4 yıllığına men edildi. Kanlarında çıkan doping maddesi sebebiyle iki futbolcunun lisansları askıya alındı.

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş futboldan men edildi!

Beşiktaş'ta gösterdikleri profesyonellikten uzak tavır nedeniyle gönderilen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın kariyeri adeta dibe çöktü.

FUTBOLDAN MEN EDİLDİLER

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Sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla gündeme gelen ikili futboldan 4 yıllığına men edildi. Doping yaptığı tespit edilen Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, 4 yıl süreyle futboldan men edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VARDI

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Instagram hesaplarından futbol dışı yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ikilinin hiçbir takımda tutunamaması futbol severlerin dikkatini çekmişti. Potansiyelli oyuncular olmalarına rağmen bir türlü transfer oldukları takımlarda tutunamayan Emirhan ve Berkay'ın futboldan men edilmesi kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

Anahtar Kelimeler:
doping beşiktaş
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