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  4. Bir dönem Bursasspor forması giyen Scott Carson, Manchester City ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

Bir dönem Bursasspor forması giyen Scott Carson, Manchester City ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

14.06.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ülkemizde bir dönem Bursaspor forması da giyen 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Bir dönem Bursasspor forması giyen Scott Carson, Manchester City ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
Scott Carson

Scott Carson

İNG İngiltere
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ülkemizde bir dönem Bursaspor forması da giyen 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisinin kendisini 2023 yılına kadar takımda tutacak olan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

"CITY'DE BİR SEZON DAHA KALACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

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İmzanın ardından Carson şu sözleri dile getirdi: "City'de bir sezon daha kalacağım için çok mutluyum. Pep, antrenörler ve bu kadar yetenekli takım arkadaşlarıyla çalışmak gerçek bir onur ve her gün zevk alıyorum. Burada geçirdiğim zamandan çok şey kazandım ve umarım Kulübün diğer kalecilerini olabileceklerinin en iyisi olmaya zorlamaya devam edebilirim.

BURSASPOR FORMASI GİYDİ

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İlk olarak 2019 yılında kiralık olarak Manchester City'ye transfer olan 36 yaşındaki file bekçisi 2011-2013 yılları arasında ülkemizde Bursaspor forması giymişti. Yeşil-Beyazlı ekiple 77 maça çıkan Carson, kalesinde 90 gol görürken, 27 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Carson geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile yalnızca bir kez Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
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