Bir dönem futbol dünyasına damga vuran Robinho'dan ilginç itiraf! ''Manchester United sanıp, City'ye transfer oldum''

Futbol dünyasının parlayamamış yeteneklerinden olan Robinho'dan ilginç bir itiraf geldi. Ülkemizde Sivasspor forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu, Manchester City'ye transfer olurken kandırıldığını söyledi.

"MANCHESTER UNİTED SANDIM"

Robinhoİ "2008'de City'e transfer olurken, Manchester United'a gidiyorum sanıyordum. Bu işe karışan herkes tarafından kandırıldım. Başka bir Manchester kulübü olduğundan haberim bile yoktu." dedi.

KARİYERİ UZUN SÜRMEDİ

2008 yılında Manchester City'ye imza attıktan 2 yıl sonra takımdan ayrılan Brezilya oyuncunun performansı gittikçe düştü. 2018 yılında Sivasspor forması da giyen Robinho 2020 yılında Brezilya'nın Santos takımında kariyerine son noktayı koydu.





