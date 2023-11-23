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Bir dönem futbol dünyasına damga vuran Robinho'dan ilginç itiraf! ''Manchester United sanıp, City'ye transfer oldum''

23.11.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Bir dönem ülkemizde de forma giyen Robinho, futbol hayatına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. 2008 yılında Real Madrid'den Manchester City'ye 43 milyon euro bedelle transfer olan Robinho, o dönemde Manchester United'a gideceğini sandığını iddia etti.

Futbol dünyasının parlayamamış yeteneklerinden olan Robinho'dan ilginç bir itiraf geldi. Ülkemizde Sivasspor forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu, Manchester City'ye transfer olurken kandırıldığını söyledi.

"MANCHESTER UNİTED SANDIM"

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Robinhoİ "2008'de City'e transfer olurken, Manchester United'a gidiyorum sanıyordum. Bu işe karışan herkes tarafından kandırıldım. Başka bir Manchester kulübü olduğundan haberim bile yoktu." dedi.

KARİYERİ UZUN SÜRMEDİ

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2008 yılında Manchester City'ye imza attıktan 2 yıl sonra takımdan ayrılan Brezilya oyuncunun performansı gittikçe düştü. 2018 yılında Sivasspor forması da giyen Robinho 2020 yılında Brezilya'nın Santos takımında kariyerine son noktayı koydu.

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