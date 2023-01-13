Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jimmy Durmaz ülkesine döndü! İşte yeni takımı

Süper Lig'e 2014 yılında başkent ekibi Gençlerbirliği'ne transfer olarak gelen tecrübeli oyuncu Jimmy Durmaz Gençlerbirliği'nden ayrılarak Olimpiakos'a transfer olmuş oradan da Fransa ekibi Toulouse ile anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Fransız ekibi Toulouse ile gösterdiği performans sonrası beğenileri kazanan Jimmy Durmaz, Fransa ekibinden Galatasaray'a transfer oldu. 2019 yılında Galatasaray'a gelen Jimmy Durmaz, 2020 yılında kiralık olarak gittiği Karagümrük ile sözleşme imzalayarak bonservisi alınmıştı. Durmaz, geçtiğimz hafta ise Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

BU SEZON GOL SEVİNCİ YAŞAMADI

Daha sonra Süper Lig'e Fatih Karagümrük ile dönen Durmaz, Süper Lig'de bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken İstanbul ekibiyle bu sezon gol sevinci yaşayamadı. Durmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise forma giyme şansı elde edemedi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Jimmy Durmaz, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 2 yıllk olduğu açıklandı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul temsilcisiyle anlaşma yaparak yollarını ayırmıştı.

FATİH KARAGÜMRÜK, YOLLARINI AYIRMIŞTI

İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, tecürbeli oyuncu ile yollarını ayırdığını "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" paylaşımıyla duyurmuştu.



