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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jimmy Durmaz ülkesine döndü! İşte yeni takımı

13.01.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği, Galatasaray ve son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz, Karagümrük ile de yollarını ayırırken, yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jimmy Durmaz ülkesine döndü! İşte yeni takımı

Süper Lig'e 2014 yılında başkent ekibi Gençlerbirliği'ne transfer olarak gelen tecrübeli oyuncu Jimmy Durmaz Gençlerbirliği'nden ayrılarak Olimpiakos'a transfer olmuş oradan da Fransa ekibi Toulouse ile anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

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Fransız ekibi Toulouse ile gösterdiği performans sonrası beğenileri kazanan Jimmy Durmaz, Fransa ekibinden Galatasaray'a transfer oldu. 2019 yılında Galatasaray'a gelen Jimmy Durmaz, 2020 yılında kiralık olarak gittiği Karagümrük ile sözleşme imzalayarak bonservisi alınmıştı. Durmaz, geçtiğimz hafta ise Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

BU SEZON GOL SEVİNCİ YAŞAMADI

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Daha sonra Süper Lig'e Fatih Karagümrük ile dönen Durmaz, Süper Lig'de bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken İstanbul ekibiyle bu sezon gol sevinci yaşayamadı. Durmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise forma giyme şansı elde edemedi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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Jimmy Durmaz, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 2 yıllk olduğu açıklandı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul temsilcisiyle anlaşma yaparak yollarını ayırmıştı.

FATİH KARAGÜMRÜK, YOLLARINI AYIRMIŞTI

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İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, tecürbeli oyuncu ile yollarını ayırdığını "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" paylaşımıyla duyurmuştu.


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