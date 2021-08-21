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Bir dönem herkesin hayran olduğu Şebnem Schaefer şimdi ne yapıyor? Güzelliğine güzellik katmış

21.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mankenliğe 15 yaşında başlayan Şebnem Schaefer güzelliği ile bir dönem herkesin hayran olduğu bir isimdi. 40 yaşına merdiven dayayan Şebnem Schaefer, son haliyle herkese büyük şaşkınlık yaşattı.

Bir dönem herkesin hayran olduğu Şebnem Schaefer şimdi ne yapıyor? Güzelliğine güzellik katmış

Frankfurt doğumlu, anne tarafı Türk, baba tarafı Alman olan Şebnem Scheafer, mankenliğe adımını daha çok küçük yaşlarda attı. Sarı saçları, biçimli yüz hattıyla dikkatleri çeken Scheafer, defilelerinin aranan yüzü oldu. Şimdilerde 40 yaşına merdiven dayayan manken, neler yaptığını sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte Şebnem Schaefer’ın son hali...

ŞEBNEM SCHAEFER SON HALİ

2000 yılında Türkiye’ye tatil için geldiği sırada keşfedilen Şebnem Schaefer, 15 yaşında kendisini podyumlarda buldu. Türk anne, Alman baba’dan olan bu güzeller güzeli kadın, tam 37 yaşına bastı. 40 yaşına çok az bir süre kalmasına rağmen, güzelliği ile yıllara meydan okuyan Schaefer, kusursuz fiziğiyle özel defilelerde mankenlik yapmaya devam ediyor. Son olarak Boğaz’da yapılan bir gelinlik defilesinde boy gösteren Schaefer’ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Şebnem Schaefer’ın son hali:

Bir dönem herkesin hayran olduğu Şebnem Schaefer şimdi ne yapıyor? Güzelliğine güzellik katmış

Bir dönem herkesin hayran olduğu Şebnem Schaefer şimdi ne yapıyor? Güzelliğine güzellik katmış

Bir dönem herkesin hayran olduğu Şebnem Schaefer şimdi ne yapıyor? Güzelliğine güzellik katmış

ŞEBNEM SCHAEFER KİMDİR?

9 Şubat 1984 tarihinde Almanya Frankfurt'da doğmuştur. Tam adı Jennifer Şebnem Macide Simone a Lale Schaefer" Türk, babası Alman'dır. Babası evlendikten sonra müslüman olmuştur.
15 yaşında Modellik yapmaya başladı. Frankfurt'ta okuduğu liseden 2003 yılında mezun oldu. Sonra Frankfurt'taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde 2 sene Türkoloji eğitimi, 1 sene de Kültür antropoloji ve Avrupa Etnolojisi, ve yandal olarak Psikanaliz okudu. Devam mecburiyetinden dolayı iki bölümü de yarım bırakmak zorunda kaldı. 2006'da Almanya'da CDU'ya (Hristiyan Demokrat Partisi) üye olarak siyaset ile de ilgilendi. Mart 2006 tarihinden Ekim 2009 tarihine kadar Türkiye'de bulundu. 2009 yılında Almanya'ya döndü Dasität in Hagen'da Siyaset ve Kamu Yönetimi okudu.
İyi derece Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca bilen Şebnem Schaefer, ayrıca 5 yıl Latince ve 4 yıl Fransızca okudu ve Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde yarım bıraktığı Türkoloji eğitimi sırasında Arapça dersleri de aldı. 4 yıl at biniciliği, 4 yıl bale ve dans eğitimi aldı.

Modellikten başka dizi-tiyatro oyunculuğu ve yarışma-çocuk programı sunuculuğu yaptı. Bazı filmlerde ve reklamlarda oynadı. Zeki Triko'nun mayo reklamlarında oynadı.
Şebnem Schaefer, 2000 yılından 2002 yılına kadar iki sene futbolcu Ahmet Dursun ile arkadaş oldu. 2005 yılının Mayıs ayından itibaren manken Şenol İpekile 1 yıl nişanlı kaldı. Özcan Deniz ile de uzun süre adı anıldı. Sevgilisi İlhan Doğan'dan olaylı bir şekilde ayrıldı.
2008-2009 sezonunda Çetin Akcan'ın yazıp, yönettiği ve iki bölümden oluşan "Eros Pansiyon" adlı tiyatro oyununda, Yalçın Menteş (Baba), Parla Şenol(Pansiyoncu kadın), Kaan Taşaner (sevgili) ve ilk kez tiyatro sahnesine çıkacak olan manken Şebnem Schaefer (kızı) oynadı.
10 Haziran 2015 tarihinde ilerde iş adamı Murat Kadıoğlu ile evleneceğini açıklayan Şebnem Schaefer, 8 Aralık 2015 tarihinde ise sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Sunuculuk yaptığı programlar:

Show TV - Bilgi Yarışması: SMS Size Milyarlar Sunuyoruz
Kanal D - Almanya Hürriyet Baskı
TGRT - Yılbaşı Programı
Rhein-Main TV - Stil Programı
TV8 - Şebnem Schaefer'la Muhteşem Çocuklar Programı
Alman-Türk Film Festivali ödül töreni
Açılışlar, özel etkinlikler

Rol aldığı tiyatro oyunu:

2008-2009 - Eros Pansiyon (Tiyatro oyunu) Yalçın Menteş Tiyatrosu

Filmleri :
2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)
2009 - Cadde Hikayeleri (Sinema Filmi)
2007 - Üç Tatlı Cadı - (Peri)(TV Dizisi)
2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - (Zaldabar Kız) (Sinema Filmi)
2005 - Emret Komutanım - (Alev Hemşire) (TV Dizisi)
2003 - Lise Defteri - (Aylin) (TV Dizisi)

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Schaefer
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