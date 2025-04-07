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Bir dönem tüm dünya peşindeydi... Bonservisine milyonlar ödenmişti! Dünya yıldızı isim mağazada tezgahtar oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 14:51
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Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi dev kulüpler bulunan ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış dünyaca ünlü yıldız isim futbol kariyeri sonrası büyük bir çöküş yaşadı. İşte detaylar...

Bir dönem tüm dünya peşindeydi... Bonservisine milyonlar ödenmişti! Dünya yıldızı isim mağazada tezgahtar oldu

Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi Avrupa'nın önemli takımları bulunan, daha önce Fransız Milli Takımı formasını 5 kez giyen ve Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanında La Liga şampiyonlukları da yaşayan yıldız isim Jeremy Mathieu oldukça zor günler geçiriyor.

MAĞAZADA ÇALIŞIYOR

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L'Equipe'te yer alan habere göre; bonservisine toplamda 25 milyon Euro harcanan Jeremy Mathieu'nun mağazada çalıştığı belirtildi. Sosyal medyada gündem olan bu durumun ardından eski futbolcunun antrenörlük için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

KUPA KOLEKSİYONERİ

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41 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa ile 3 İspanya Kupası bulunuyor. Kariyeri boyunca toplamda 617 resmi maçta mücadele eden sol bek, 41 gol ve 39 asist yaptı.

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