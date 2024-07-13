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Bir döneme damga vurmuştu! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar Bodrum'da ortaya çıktı! Son haliyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 08:57
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Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un başrollerinde yer aldığı Adanalı dizisinde hayat verdiği 'İdil Ertürk' karakteri ile hafızalara kazınan Selin Demiratar uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu bırakıp ortalardan kaybolan Demiratar Bodrum'da görüntülendi. Ünlü ismin son haline yorum yağdı...

Bir döneme damga vurmuştu! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar Bodrum'da ortaya çıktı! Son haliyle gündem oldu

MYNET-"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

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2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine giren Demiratar, evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

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Sakin bir yaşam sürmek istediğini söyleyen Demiratar hayatını "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek açıklamıştı.

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FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Bodrum'da ortaya çıktı. Tek başına tatil yaptığı görülen ünlü ismin fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son haline ise sosyal medyada; 'yaşlanmıyor', 'çok güzel', 'yıllara meydan okuyor', 'güzelliği değişmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Selin Demiratar adanalı
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