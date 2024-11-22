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  4. Bir dönemim efsane forveti Louis Saha'nın serveti dudak uçuklatan cinsten! 'İyi ki futbolu bırakmış' dedirten Saha, Ronaldo'yu bile zenginlikte sollamayı başardı

Bir dönemim efsane forveti Louis Saha'nın serveti dudak uçuklatan cinsten! 'İyi ki futbolu bırakmış' dedirten Saha, Ronaldo'yu bile zenginlikte sollamayı başardı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 08:18
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Bir dönem Manchester United forması giyen ve unutulmaz oyuncular kategorisine kendine yer bulan Louis Saha'nın serveti dudak uçuklattı. Futbolu bıraktıktan sonra ticarete atılan Saha, kurduğu şirketle milyarder oldu.

Bir dönemim efsane forveti Louis Saha'nın serveti dudak uçuklatan cinsten! 'İyi ki futbolu bırakmış' dedirten Saha, Ronaldo'yu bile zenginlikte sollamayı başardı

Manchester United'ın unutulmaz Fransız oyuncusu Louis Saha, futbolculuktan sonra paraya para demiyor. 35 yaşında futbolu bırakan Saha görünüşe göre futbolu bıraktığına hiç de pişman değil...

KURDUĞU ŞİRKET HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

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Futbolu bıraktıktan hemen sonra iş dünyasına atılan Fransız isim, pazarlamacı Kate Hamer, teknoloji yöneticisi Patrice Arnera ve Manchester United'ın eski pazarlama personeli Mike Farnan ile birlikte iş hayatına girdi.

5.17 MİLYAR EURO'LUK SERVET

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Profesyonel sporculara bağlantılarını kolaylaştırma üzerine bir hizmet sunan 'AxixStars' isimli şirket kuran Saha'nın serveti dudak uçuklattı. Yaptığı bu girişimle herkesi şaşırtan Saha, toplamda 5.17 milyar Euro'luk servete ulaşarak birçok zengin ismi solladı.

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Cristiano Ronaldo saha zengin
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