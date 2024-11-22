Bir dönemim efsane forveti Louis Saha'nın serveti dudak uçuklatan cinsten! 'İyi ki futbolu bırakmış' dedirten Saha, Ronaldo'yu bile zenginlikte sollamayı başardı

Manchester United'ın unutulmaz Fransız oyuncusu Louis Saha, futbolculuktan sonra paraya para demiyor. 35 yaşında futbolu bırakan Saha görünüşe göre futbolu bıraktığına hiç de pişman değil...

KURDUĞU ŞİRKET HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Futbolu bıraktıktan hemen sonra iş dünyasına atılan Fransız isim, pazarlamacı Kate Hamer, teknoloji yöneticisi Patrice Arnera ve Manchester United'ın eski pazarlama personeli Mike Farnan ile birlikte iş hayatına girdi.

5.17 MİLYAR EURO'LUK SERVET

Profesyonel sporculara bağlantılarını kolaylaştırma üzerine bir hizmet sunan 'AxixStars' isimli şirket kuran Saha'nın serveti dudak uçuklattı. Yaptığı bu girişimle herkesi şaşırtan Saha, toplamda 5.17 milyar Euro'luk servete ulaşarak birçok zengin ismi solladı.