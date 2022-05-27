Bir dönemin gol kralı Rostand Kako, Türkiye'de hayatını kaybetti

Kamerunlu futbolcu Rostand Kako, Türkiye'de ölü bulundu. Geçen yıl ülkemize taşınan ve burada yaşama kararı alan Rostand Kako, Perşembe günü evinde vefat etti. Rostand Kako'nun cansız bedenine ancak bugün ulaşılabildi. Bu ölümle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken Kamerunlu taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

2014'TE GOL KRALI OLMUŞTU

2014'te Kamerun Ligi'nde Coton Sport ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde Kako, ligi gol kralı olarak tamamlamış ve taraftarların gözdesi haline gelmişti. Coton Sport tarafından yapılan paylaşımda, "Coton Sport'un eski oyuncusu Rostand Kako'nun 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Türkiye'de hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Coton Sport Başkanı ve taraftarları, merhumun ailesine en derin taziyelerini iletir. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.



