SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Bir dönemin gol kralı Rostand Kako, Türkiye'de hayatını kaybetti

Bir dönemin gol kralı Rostand Kako, Türkiye'de hayatını kaybetti

27.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamerun Ligi'nin eski gol kralı Rostand Kako, 32 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Rostand Kako'nun ölüm haberi çok sonradan ortaya çıktı. Kaynaklara göre Perşembe günü vefat eden Rostand Kako'nun cansız bedenine bugün ulaşıldı. Evde yalnız başına olan Rostand Kako'nun ölümü Kamerunlu futbolseverleri yasa boğdu.

Bir dönemin gol kralı Rostand Kako, Türkiye'de hayatını kaybetti

Kamerunlu futbolcu Rostand Kako, Türkiye'de ölü bulundu. Geçen yıl ülkemize taşınan ve burada yaşama kararı alan Rostand Kako, Perşembe günü evinde vefat etti. Rostand Kako'nun cansız bedenine ancak bugün ulaşılabildi. Bu ölümle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken Kamerunlu taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

2014'TE GOL KRALI OLMUŞTU

5151

2014'te Kamerun Ligi'nde Coton Sport ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde Kako, ligi gol kralı olarak tamamlamış ve taraftarların gözdesi haline gelmişti. Coton Sport tarafından yapılan paylaşımda, "Coton Sport'un eski oyuncusu Rostand Kako'nun 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Türkiye'de hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Coton Sport Başkanı ve taraftarları, merhumun ailesine en derin taziyelerini iletir. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz!Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz!
Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!
TFF'nin yeni başkanını açıkladı! "Hayırlı olsun..."TFF'nin yeni başkanını açıkladı! "Hayırlı olsun..."
Anahtar Kelimeler:
Kamerun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Evliliğine 1 hafta kala yatakta basıldı! Açıklaması çok komik: Şakaydı

Evliliğine 1 hafta kala yatakta basıldı! Açıklaması çok komik: Şakaydı

Futbolda yılın skandalı!

Futbolda yılın skandalı!

Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor!

Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor!

Galatasaray'a haber bile vermeden transfer ettiler!

Galatasaray'a haber bile vermeden transfer ettiler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.