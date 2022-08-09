Bir eş anlamlısı nedir? Bir kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Sayı olarak da kullanılan bir kelimesinin sözlük anlamı ilk ve tek olarak açıklanmıştır. Bir eş anlamlısı olan kelimeler de aynı anlamı ifade eder ve birbiri yerine kullanılabilir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerden herhangi biri tercih edilebilir. Oldukça sık kullanılan sözcüklerden olan bir ile aynı anlama gelen pek çok sözcük vardır.

Bir Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Bazı kelimeler birden fazla anlama gelebilir. Bir de bu kelimeler arasında yer alır. Rakam olarak da bilinen bir aynı zamanda tek, ilk, teklik bildirme gibi pek çok ifade için kullanılabilir. Aynı zamanda bir sözcüğü ile türetilmiş pek çok sözcük de vardır. Birin eş anlamlısı da bu anlama gelen sözcüklerdir. Bu sözcükler şu şekildedir:

Yalnız

Sadece

Tek

Aynı

Eş

Bu sözcükleri günlük hayat ve resmi yazışma dilinde bir yerine kullanmak mümkündür. Sayı olarak kullanımında eş anlamlı kelimeler kullanılamaz. Bir sayısını yalnızca bir kelimesi ifade edebilir.

Birin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılabilir. Bu cümlelere örnek olarak şunlar verilebilir:

Yalnız sana sunulan bu imkanları iyi değerlendirmelisin.

İşe alımlarda sadece deneyimli kişileri mülakata alacaklarını söylediler.

Aynı anda her işe yetişmeye çalışmaktan yoruldum.

Orada tek kişilik bir yer ayırttım.

Randevumuz farkında olmadan eş çıktı.

İkimiz bir iş için yeterliyiz.

Bir sözcüğü ve eş anlamlıları kullanım yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca çeşitli ekler alarak farklı kelimeler halinde de kullanılabilir. Örneğin yalnız kelimesi yalnızca olarak kullanılabilir. Birbiri ile aynı anlama gelen sözcükler yan yana getirilerek de kullanılabilir. Örnek olarak;

Bir tek küçük kızına laf geçiremiyor.



