EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Bir eş anlamlısı nedir? Bir kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Bir eş anlamlısı nedir? Bir kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, birbirleri ile aynı anlamı ifade eden sözcükler olarak açıklanabilir. Yazılış ve okunuşları birbirinden farklı olan bazı sözcükler birbirilerinin yerine kullanılabilir. TDK tarafından eş anlamlısı tanımlanan kelimelerden biri de bir kelimesidir. Birin eş anlamlısı olan kelimeler, cümle içerisinde bir yerine kullanılabilir. Bir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bir eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bir eş anlamlısı nedir? Bir kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Sayı olarak da kullanılan bir kelimesinin sözlük anlamı ilk ve tek olarak açıklanmıştır. Bir eş anlamlısı olan kelimeler de aynı anlamı ifade eder ve birbiri yerine kullanılabilir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerden herhangi biri tercih edilebilir. Oldukça sık kullanılan sözcüklerden olan bir ile aynı anlama gelen pek çok sözcük vardır.

Bir Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Bazı kelimeler birden fazla anlama gelebilir. Bir de bu kelimeler arasında yer alır. Rakam olarak da bilinen bir aynı zamanda tek, ilk, teklik bildirme gibi pek çok ifade için kullanılabilir. Aynı zamanda bir sözcüğü ile türetilmiş pek çok sözcük de vardır. Birin eş anlamlısı da bu anlama gelen sözcüklerdir. Bu sözcükler şu şekildedir:

  • Yalnız
  • Sadece
  • Tek
  • Aynı

Bu sözcükleri günlük hayat ve resmi yazışma dilinde bir yerine kullanmak mümkündür. Sayı olarak kullanımında eş anlamlı kelimeler kullanılamaz. Bir sayısını yalnızca bir kelimesi ifade edebilir.

Birin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılabilir. Bu cümlelere örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Yalnız sana sunulan bu imkanları iyi değerlendirmelisin.
  • İşe alımlarda sadece deneyimli kişileri mülakata alacaklarını söylediler.
  • Aynı anda her işe yetişmeye çalışmaktan yoruldum.
  • Orada tek kişilik bir yer ayırttım.
  • Randevumuz farkında olmadan eş çıktı.
  • İkimiz bir iş için yeterliyiz.

Bir sözcüğü ve eş anlamlıları kullanım yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca çeşitli ekler alarak farklı kelimeler halinde de kullanılabilir. Örneğin yalnız kelimesi yalnızca olarak kullanılabilir. Birbiri ile aynı anlama gelen sözcükler yan yana getirilerek de kullanılabilir. Örnek olarak;

  • Bir tek küçük kızına laf geçiremiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yeni KPSS sınavı ne zaman?Yeni KPSS sınavı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözler

Okul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözler

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!

Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!

İlginizi Çekebilir

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.