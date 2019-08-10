Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz

İlerici kültürlerinden ya da teknolojik olarak gelişmiş altyapısından veya dünyanın “en mutlu ülkeleri” listesinde sürekli olarak üst sıralarda yer almasından, sebebi ne olursa olsun dünyanın bu bölümü işi tamamen çözmüş görünüyor. Başarılarının arkasında yatan sırrı da saklamıyorlar üstelik en azından, mutluluk söz konusu olduğunda. Dünyanın en mutlu ülkesi olan Finlandiya, “rent a Finn”(bir Finnli kirala) projesiyle dünyaya mutluluk ihraç etmeye hazırlanıyor. Sonuçta öğrenmenin en iyi yolu uygulamalı deneyimlerden geçiyor ve bu proje turistlere Finlandiya’ya seyahat etme şansı yanında Finnli mutluluk rehberleri ile zaman geçirerek rahatlama, hayatın yükünden bir nebze olsun kurtulma imkanı sunuyor.

Finlandiya yakın zaman önce dünyanın en mutlu ülkesi olarak adlandırılmıştı ve şimdi bu neşeyi “mutluluk rehberleri” ile dünyaya yaymak istiyorlar. “Visit Finland” ülkeye daha fazla turist çekmeyi amaçlayan yeni bir proje başlattı. “Rent a Finn” projesi ile halk arasından seçilen kişiler turistlere yerel halkın nasıl yaşadığını anlatarak mutluluğun sırrını paylaşacak. Kazananlar ücretsiz Finlandiya seyahati kazanıyor. Şu ana kadar 8 Finnli bu projeye katılarak “mutluluk rehberi” olabilmek için başvurdu bile.

YAŞAMIN SADELİĞİ İLE TANIŞTIRACAKLAR

Bu projeye katılarak mutluluğu yaymak, ziyaretçilerini kendi kasabalarında ağırlayabilmek için 8 Finnli kayıt oldu bile. Örneğin Finlandiya Rovaniemi belediye başkanı olan Esko da Fin yazının sevincini ziyaretçileriyle paylaşmak isteyenlerden. Bu bölgenin yaz aktiviteleri arasında arasında meyve toplama, ızgara yapma, kaynaştırma ve bir Fin oyunu olan mölkky oyunları yer alıyor. Diğer bir alternatif ise oldukça farklı bir deneyim arayanlar için, Fin takımadalarının en güneyindeki Utö’de yaşayan bir çift olan Linda ve Niko ile kalarak bu farklı deneyimi yaşayabilirsiniz. Biyolarında yer alan bilgiye göre göre, konuklar “dost canlısı ve sevecen insanlarla dolu sert ancak güzel doğayla" çevrili bu takımadada yaşamın sadeliği ile tanışma imkanı bulacaklar. Ayrıca yelken gezisine katılarak yakındaki bir adacıkta kamp yapmak da seçenekler arasında.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

“Rent a Finn” projesine başvurmak ise oldukça kolay. Kendinizi, doğayla olan bağlantınızı ve Finlandiya’yı ziyaret etme hedeflerinizi tanımladığınız üç dakikalık bir video çekerek web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak yeterli.

Kazananlar bu yaz tarihleri ev sahibine bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olan üç gün boyunca Finlandiya’da mutluluk deneyimi yaşayabilecekler. Tüm seyahat ve konaklama masrafları karşılanacak, ancak ziyaret boyunca deneyimin filme çekileceğinin kabulü gerekiyor. Ancak Finlandiya’daki bu rahatlatıcı kaçamağa katılmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce “denge testi”ni çözmenizi öneriyorlar.



