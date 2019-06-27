Bir Fransız mucit, gaz kokusu güzel yapan hapları satıyor!

Gaz çıkardığınızda ortaya çıkan kokunun yumurta veya diğer çürümüş bir madde koktuğu günler artık geride kaldı - artık gazınızda çikolatadan menekşe kokusuna kadar her şeyin kokusunu alabileceğiniz bir dizi aroma olabilir.

Haplar, Batı Fransız kasabası Gesvres merkezli Christian Poincheval adlı bir mucit tarafından geliştirildi ve kokan gazınızı çikolata ya da güllerin güzel kokusuna dönüştürebileceklerini iddia etti.

Aslında, şirketin resmi web sitesine göre, Lutin Malin (Cunning Imp, en Anglais) adlı şirket, 2007'den beri hayatta ve 2007'den beri bu ürünleri satıyor.

Hapın tamamen doğal olduğunu iddia eden adam, hapın gazınızın güzel kokmasını sağlayacak "doğal içeriklere dayalı bir besin takviyesi" olarak adlandırıyor.

"Geri dönen sayısız müşterimiz şüphesiz ki en iyi kanıttır." diyen mucit, sadece insanlar için değil köpeğinizde de kullanabileceğiniz bazı tozların bulunduğunu iddia ediyor.

Ancak, Lutin Malin şirketine göre, bu tozu yiyeceklerinin üzerine serpebilirsiniz ve köpekleriniz gaz çıkardıklarında bahar çiçeklerinin hoş kokusu ile her yer mis kokacaktır.