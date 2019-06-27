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Bir Fransız mucit, gaz kokusu güzel yapan hapları satıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Bir Fransız adam, gaz çıkardığınızda çıkan kokunun hoş kokmasını sağlayabilecek bir hap icat ettiğini iddia ediyor.

Bir Fransız mucit, gaz kokusu güzel yapan hapları satıyor!

Gaz çıkardığınızda ortaya çıkan kokunun yumurta veya diğer çürümüş bir madde koktuğu günler artık geride kaldı - artık gazınızda çikolatadan menekşe kokusuna kadar her şeyin kokusunu alabileceğiniz bir dizi aroma olabilir.

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Haplar, Batı Fransız kasabası Gesvres merkezli Christian Poincheval adlı bir mucit tarafından geliştirildi ve kokan gazınızı çikolata ya da güllerin güzel kokusuna dönüştürebileceklerini iddia etti.

Aslında, şirketin resmi web sitesine göre, Lutin Malin (Cunning Imp, en Anglais) adlı şirket, 2007'den beri hayatta ve 2007'den beri bu ürünleri satıyor.

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Hapın tamamen doğal olduğunu iddia eden adam, hapın gazınızın güzel kokmasını sağlayacak "doğal içeriklere dayalı bir besin takviyesi" olarak adlandırıyor.

"Geri dönen sayısız müşterimiz şüphesiz ki en iyi kanıttır." diyen mucit, sadece insanlar için değil köpeğinizde de kullanabileceğiniz bazı tozların bulunduğunu iddia ediyor.

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Ancak, Lutin Malin şirketine göre, bu tozu yiyeceklerinin üzerine serpebilirsiniz ve köpekleriniz gaz çıkardıklarında bahar çiçeklerinin hoş kokusu ile her yer mis kokacaktır.

Poincheval, birkaç yıl önce The Telegraph'a yaptığı açıklamada, böyle bir fikrin özellikle kokulu bir akşam yemeğinden sonra aklına geldiğini ve bir şeyler yapmak gerek diye düşünerek işe koyulduğunu belirtti.

“Bizim osuruklarımız o kadar kokuyordu ki neredeyse boğuluyorduk. Bir şeyler yapılması gerekiyordu.”

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Sonunda bir tarifin üzerine yerleşmiş malzemeler ve kombinasyonlar üzerine deneyler yaptı. Sonuç olarak ortaya bu ürün çıktı.

Poincheval, ''Her türlü müşterim var. Bazıları onları satın alıyor, çünkü onların şişkinlikle ilgili sorunları var ve bazıları da arkadaşlarına şaka yapmak için alıyorlar. Noel'de her zaman satışlarda bir artış görülüyor." Diyerek sözlerini noktaladı.

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