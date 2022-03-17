Bir Fransız tatlısı: Mousse! Mousse nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri neler?

Türkçe adıyla 'mus' olarak bilinen mousse tatlısı, ağızda dağılan kıvamı ve köpüklü dokusuyla lezzet şöleni yaşatıyor. Üstelik hafif bir tatlı olan mousse oldukça pratik bir tarife sahip. Tatlı krizine birebir olan bu tatlı favori tatlınız olmaya aday.

MOUSSE MALZEMELERİ NELER?

150 gram bitter çikolata

100 ml. krema (1/2 paket)

200 ml. krema (1 paket)

Not: Kullanılacak kremanın yağ oranının en az yüzde 35 olmasına dikkat edin. Ayrıca kremayı sadece kıvam alana kadar çırpın. Yoksa krema kesilebilir. Kaliteli ve yüksek kakao içeren bitter çikolata kullanırsanız tatlınız daha leziz olur.

MOUSSE NASIL YAPILIR?

Küçük bir tencereyi yarıya kadar su doldurun ve suyu ocakta kaynatmaya başlayın. Isıya dayanıklı bir karıştırma kabını tencerenin üzerine oturtun. Küçük parçalar halinde kesilen çikolatayı ilave edin ve alttaki buharın sıcaklığıyla karıştırarak eritin. 100 gram kremayı ilave edin, karıştırarak çikolatayla bir araya getirin. Bu malzemeler pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Çırpılmış krema için iki karıştırma kabı alın. Birine birkaç parça buz koyun ve öteki karıştırma kabını buzların üzerine yerleştirin. Soğuk kremayı ilave ederek mikserle kıvamı koyulaşıp kabarana kadar bir kaç dakika çırpmayı sürdürün. Krema hazır olduğunda 3 kaşık ayırın. Çikolatalı karışımın yarısını kremaya ekleyin ve 1 dakika çırpın. Kalan yarısını da ilave ederek çırpın.

Hazırlanan musu kaselere paylaştırın ve en az 1 saat buzdolabında bekletin. Musların üzerine, ayırdığınız kremadan bir kaşık ekleyin ve çikolata rendeleyin. Afiyet olsun...



