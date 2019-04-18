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Bir genç, selfie çekmek için hayatını hiçe saydı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Heyecan arayan bir genç, mükemmel bir özçekim yapmak için Durdle Door'un üstündeki 100ft uçurumdan tırmanarak hayatını hiçe saydı.

Bir genç, selfie çekmek için hayatını hiçe saydı!

28 yaşındaki bir gencin, oturup sigara içmek ve fotoğraf çekme için Dorset semtindeki kayaların üzerinde süzüldüğü görüldü.

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Bir selfie meraklısı, mükemmel selfie arayışı için hayatını tehlikeye attığından Durdle Door'un üstündeki 100ft kayalıklara çıktı.

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Genci gören, sahil güvenlik görevlileri ve ziyaretçiler bölgedeki uçurumların çökebileceği konusunda korkusuz genci uyardılar.

Yerel sahil müdürü Dan Snozwell, “Sabit bir dağcıya benzemiyordu. Kot pantolon giymişti dağcı kıyafeti yoktu. Selfie çekip sigara içtiğini görebiliyordum. Etraftaki birçok aile onun için kaygılanıyordu ve eğer kaymış olsaydı hayatını kaybedebilirdi.”

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