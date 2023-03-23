"Bir günde 759 bin TL harcadım" diyerek şoke etti! Dilan Polat: Çalışıyorsun alıyorsun

Sosyal medya hesabında 4.8 milyon takipçisi olan iş insanı Dilan Polat, Taha Duymaz’ın enkaz altında kaldığı süreçte yaptıklarıyla adından söz ettirmişti. Bir evini depremzedelere açan fenomen ve iş insanı Ümrantolk Show'a katıldı.

Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giriş yapan ve 2017 yılında ablası Sıla Doğu ile İstanbul’da güzellik merkezi açan Dilan Polat "Bir günde 759 bin TL harcadım" deyince herkesi şaşırttı.

"SADAKASINI VERİYORUM"

Dilan Polat bu konuya dair açıklamasında "Ama çalışıyorsun alıyorsun alıp alıp ihtiyaç sahiplerini de görmezden geliyorsan güzel bir kazanç değil" dedi.

Ünlü isim kendisini "Çok çalışıyorum. Aldığım şekilde sadakasını veriyorum" dedi.





