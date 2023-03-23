MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Bir günde 759 bin TL harcadım" diyerek şoke etti! Dilan Polat: Çalışıyorsun alıyorsun

"Bir günde 759 bin TL harcadım" diyerek şoke etti! Dilan Polat: Çalışıyorsun alıyorsun

23.03.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümrantolk Show'a katılan fenomen ve iş kadını Dilan Polat açıklamalarıyla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dilan Polat "Bir günde 759 bin TL harcadım" diyerek şoke etti. Dilan Polat çok çalıştığını da sözlerine ekledi.

"Bir günde 759 bin TL harcadım" diyerek şoke etti! Dilan Polat: Çalışıyorsun alıyorsun

Sosyal medya hesabında 4.8 milyon takipçisi olan iş insanı Dilan Polat, Taha Duymaz’ın enkaz altında kaldığı süreçte yaptıklarıyla adından söz ettirmişti. Bir evini depremzedelere açan fenomen ve iş insanı Ümrantolk Show'a katıldı.

Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giriş yapan ve 2017 yılında ablası Sıla Doğu ile İstanbul’da güzellik merkezi açan Dilan Polat "Bir günde 759 bin TL harcadım" deyince herkesi şaşırttı.

uıoıuou

"SADAKASINI VERİYORUM"

Dilan Polat bu konuya dair açıklamasında "Ama çalışıyorsun alıyorsun alıp alıp ihtiyaç sahiplerini de görmezden geliyorsan güzel bir kazanç değil" dedi.

yyyyy

Ünlü isim kendisini "Çok çalışıyorum. Aldığım şekilde sadakasını veriyorum" dedi.

Şahan Gökbakar'dan gündem olan paylaşım! Şahan Gökbakar'dan gündem olan paylaşım!

kkkk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahar Candan minik bikinisiyle sere serpe!Bahar Candan minik bikinisiyle sere serpe!
Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyülediFileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi
Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk pozMüziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Taha Duymaz sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

MMU piste çıktı! "Bu gurur hepimizin" notuyla o anları paylaştı

MMU piste çıktı! "Bu gurur hepimizin" notuyla o anları paylaştı

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa ortağı kapıyı sonuna kadar kapattı

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa ortağı kapıyı sonuna kadar kapattı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.