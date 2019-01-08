Hem lezzetli hem de sağlıklı olan hurmayı beslenme planınıza dahil etmeniz için 6 önemli nedeniniz var!

Bir hafta boyunca her gün 3 adet hurma yediğinizde...

21 günde 3 adet hurma yiyerek sağlığınızı garanti altına alacağınızı biliyor muydunuz?

Düşük kolon kanseri riski Sağlıklı bağırsaklar demek, güçlü bir vücut ve mükemmel bir bağışıklık sistemi anlamına gelir. Sindirim sisteminiz ne kadar düzenli çalışırsa kolon kanserine yakalanma riski de o kadar azalır. Gıda ve Beslenme Bilimleri tarafından yapılan bir araştırma; düzenli olarak hurma tüketmenin kolon sağlığının arttığını ve bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğaldığını ortaya çıkarmıştır.

Mükemmel bir enerji kaynağı Hurma, ihtiyacınız olduğunda size hızlı bir enerji patlaması yaşatacak doğal şekerler kaynağına sahiptir. Enerji barlarından veya içeceklerden farklı olarak ani yükselme sağlamaz ve bir anda düşürmez. Bunun sebebi ise içinde barındırdığı lif, potasyum, magnezyum, vitamin ve antioksidanlar gibi sağlıklı bileşenlere sahip olmasıdır.

Sindirim sistemini düzene sokar Kabızlık problemi yaşıyorsanız bunun için yemek listenize muhakkak hurmayı eklemelisiniz. 100 gram hurmada 9,3 g lif bulunur. Bu da sağlıklı bir şekilde çalışması gereken bağırsaklar için önemli bir rakamdır. Doğru miktarda tüketilen hurma bağırsak hareketlerini düzene sokar. 21 gün boyunca düzenli olarak günde 3 adet hurma yiyenler sağlıklı bir sindirim sistemine kavuşur. Bunun yanı sıra su tüketimi de son derece önemlidir.

Stresle başa çıkmaya yardımcı olur Hurma, vücudun serotonin ve norepinefrin üretmesine yardımcı olarak beynin performansını iyileştirdiği gösterilen B6 Vitamini içerir . Serotonin, ruh halini düzenler ve norepinefrin vücudunuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olur.

Hemoroid tedavisinde etkili olur Kronik kabızlık sonucu meydana gelen hemoroid probleminde beslenme modeli son derece önemlidir. Doktorlar bu süreçte lif bakımından zengin besinleri önerirler. Hurma ise diyet listenize eklemeniz gereken en önemli besinlerdendir.