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  4. Bir iddianame daha hazırlandı... Dilan Polat'ın kocası Engin Polat'ın 9 yıl hapsi istendi

Bir iddianame daha hazırlandı... Dilan Polat'ın kocası Engin Polat'ın 9 yıl hapsi istendi

30.05.2024 08:37
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kaçırma suçlamalarıyla aylardır cezaevinde. Engin Polat hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. İddianamede Polat hakkında bir telefon görüşmesini hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi….

Bir iddianame daha hazırlandı... Dilan Polat'ın kocası Engin Polat'ın 9 yıl hapsi istendi

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat dosyasının akıbeti merak ediliyor. Cezaevinde olan Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki olarak Halil İbrahim Kalkan, şüpheli olarak ise Engin Polat yer aldı.

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede müşteki Kalkan’ın şüpheli Engin Polat’a ulaşmak amacıyla iş yerini aradığı ve iş yerinde bulunan çalışanlara Polat’ı sorduğu belirtildi. Telefon görüşmesinin, telefon numarası görülecek şekilde Polat’ın çalışanları tarafından kayıt altına alındığı da iddianamede belirtildi.

Engin Polat’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarası görülecek şekilde paylaştığı da aktarılan iddianamede “Olayla ilgili savunması alınan şüpheli suçlamayı kabul etmiştir. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Engin Polat’ın müşteki ile kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek ve müştekiye ait GSM bilgisinin yer aldığı görüntüleri paylaşmak suretiyle üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Engin Polat’ın ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ ve ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Dilan Polat engin polat
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