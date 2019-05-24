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Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı

okan.akin okan.akin
HABER  | 24.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kişinin, cezaevinden çıktığı gün 11 iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı

Antalya'da bir kişinin, cezaevinden çıktığı gün 11 iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Manavlar Çarşısı'nda iş yerlerindeki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.

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Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 iş yerinden hırsızlık yapanın U.K. (17) olduğunu belirledi. Yakalanması için çalışma başlatılan şüphelinin cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Kasaplık yapan Metin Özgün, güvenlik kamera kayıtlarından iş yerinin üst katından içeri giren şüphelinin, kasadaki bozuk paraları alarak kaçtığının görüldüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cezaevi

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