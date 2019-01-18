Bir ilçe onu konuşuyor: Kapıyı kırdım içeri girdim, kadını oradan sırtladım çıktım

Yangın, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli ısıtıcılardan çıktığı söylenen yangında evde bulunan 45 yaşındaki Nuray Çalıkuşu isimli hasta kadın mahsur kaldı.

Mahallede oynayan çocuklardan Batuhan Seymen’in kardeşi yangını fark ederek ağabeyine haber verdi. Yangını öğrenen 14 yaşındaki Batuhan Seymen koşarak olay yerine geldi. İçeride mahsur kalan kadını duyan Batuhan, evin kapısını kırarak içeri girdi. Dumanların içerisinden Nuray Çalıkuşu’nu sırtına alan genç, hasta kadını evden çıkardı.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri hasta kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KADIN YAŞLI VE YATALAKTI, SIRTLADIM ÇIKTIM"



Hasta kadını sırtına alıp dışarı çıkararak yanmaktan kurtaran Batuhan Sekmen, “Ben yukarıdaki mahalledeydim. Kardeşim geldi ‘Komşunun evi yanıyor’ dedi. Ben de kapıyı kırdım içeri girdim. Isıtıcıdan yanmıştı. Kadını oradan sırtladım çıktım. Sırtıma aldım çıkardım. Kadın yaşlı ve yatalaktı. Hastaydı” dedi.

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Kaynak: İHA



