Bir ili sevindiren haber: Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağmurlu geçen kışın ardından zeytinde bol ürün umudu artarken, çok sayıda çeşmeden de bol su akmaya başladı. Dutluca köyünde yaklaşık 5 yıldan beri akmayan şifalı suyun akmaya başlaması da vatandaşları sevindirdi.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde okulun önündeki şifalı çeşme 5 yıl sonra akmaya başladı. Çeşmeden akan suyun böbrek taşları için yararlı olduğunu kaydeden emekli din görevlisi Yusuf Karadoğan, 5 yıl aradan sonra akan şifalı suyun vatandaşları sevindirdiğini söyledi.

5 YILDIR AKMIYORDU

Dutluca’da 20 yıl görev yaptığını kaydeden Karadoğan, "Bu suyun böbrek taşlarının düşürülmesi için çok faydalı olduğu biliniyor. Ancak, son yıllarda yaşanan kuraklık yüzünden yaklaşık 5 yıldır akmıyordu. Bu kış yağışlar bol olunca akmaya başladı. Buna çok sevindik. Çok sayıda insan bu sudan alıyor" dedi.
Kaynak: İHA

