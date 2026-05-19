Bir ili sevindiren haber: Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı!

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde okulun önündeki şifalı çeşme 5 yıl sonra akmaya başladı. Çeşmeden akan suyun böbrek taşları için yararlı olduğunu kaydeden emekli din görevlisi Yusuf Karadoğan, 5 yıl aradan sonra akan şifalı suyun vatandaşları sevindirdiğini söyledi.

5 YILDIR AKMIYORDU

Dutluca’da 20 yıl görev yaptığını kaydeden Karadoğan, "Bu suyun böbrek taşlarının düşürülmesi için çok faydalı olduğu biliniyor. Ancak, son yıllarda yaşanan kuraklık yüzünden yaklaşık 5 yıldır akmıyordu. Bu kış yağışlar bol olunca akmaya başladı. Buna çok sevindik. Çok sayıda insan bu sudan alıyor" dedi.

Kaynak: İHA