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Bir ilimizde TÜİK verileri alarm verdi: Nüfusu her yıl eriyor!

Erzincan'ın nüfusundaki düşüş sürüyor. TÜİK verilerine göre ilin nüfusu 2025 yılı sonunda 240 bine gerilerken, yıllık nüfus artış hızı negatif seyrini korudu. Raporda, nüfus kaybında göç hareketlerinin etkili olmaya devam ettiği belirtilirken, ortalama hane halkı büyüklüğünün de Türkiye ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Bir ilimizde TÜİK verileri alarm verdi: Nüfusu her yıl eriyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünün yayımladığı Haziran 2026 raporuna göre, Erzincan'ın nüfusu 2025 yılı sonu itibarıyla 240 bine geriledi.

Verilere göre, ilin nüfusu 2023 yılında 243 bin, 2024 yılında 241 bin olurken, 2025 yılı sonunda 240 bin olarak kaydedildi.

Bir ilimizde TÜİK verileri alarm verdi: Nüfusu her yıl eriyor! 1

Raporda, Erzincan'ın yıllık nüfus artış hızının negatif seyrini sürdürdüğü belirtildi. Buna göre, 2023-2024 döneminde binde eksi 8,9 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024-2025 döneminde binde eksi 6,7 olarak gerçekleşti.

İldeki nüfus değişiminde göç hareketlerinin etkili olmaya devam ettiği belirtilen raporda, 2025 yılı net göç verisinin eksi 1,6 bin kişi olduğu bildirildi.

Öte yandan, 2025 yılı verilerine göre Erzincan'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,7 kişi olarak hesaplandı. Bu rakamın, Türkiye ortalaması olan 3,1 kişinin altında kaldığı ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan nüfus tüik
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