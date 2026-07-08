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Görenler 30 sanıyor, yaşını duyan inanamıyor! Vücudunda sadece yüzde 3 yağ var

Çin'de yaşayan 72 yaşındaki Zou Heping, kaslı fiziği, uzun siyah saçları ve yıllardır aksatmadığı egzersiz rutiniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Her sabah dağa tırmanan ve açık havada antrenman yapan Heping'in yaşam tarzı milyonlarca kişiye ilham verdi.

Görenler 30 sanıyor, yaşını duyan inanamıyor! Vücudunda sadece yüzde 3 yağ var
Çiğdem Berfin Sevinç

Çin'in Chongqing kentinde yaşayan 72 yaşındaki Zou Heping, yaşıyla ters düşen fit görünümü sayesinde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kaslı vücudu, uzun siyah saçları ve düşük vücut yağ oranıyla dikkat çeken Heping, "tersine yaşlanan adam" yorumlarıyla gündeme geldi.

Fitness yolculuğuna 1979 yılında bir dergide koşunun faydalarını okuduktan sonra başladığını söyleyen Heping, yaklaşık 45 yıldır düzenli olarak spor yaptığını belirtiyor.

Görenler 30 sanıyor, yaşını duyan inanamıyor! Vücudunda sadece yüzde 3 yağ var 1

HER SABAH 5.30'DA GÜNE BAŞLIYOR

Heping'in günlük rutini oldukça yoğun. Sabah 05.30'da uyanan fitness tutkunu, koşu sırasında 20 kilogramlık su yükü taşıyor. Bunun yanı sıra ağırlıklı barfiks çekiyor, direklere tırmanıyor, amut hareketleri yapıyor ve işe gitmeden önce kapsamlı bir antrenman tamamlıyor.

Görenler 30 sanıyor, yaşını duyan inanamıyor! Vücudunda sadece yüzde 3 yağ var 2

DAĞ ONUN AÇIK HAVA SPOR SALONU

Yaklaşık 678 metre yüksekliğindeki Gele Dağı, Heping'in yıllardır vazgeçemediği antrenman alanı. Zirveye çıkan 2 bin 500'den fazla basamağı düzenli olarak tırmanan Heping, yokuş çıkarken kurbağa zıplaması, inerken ise timsah sürünmesini andıran teknikler uyguluyor.

Bu disiplin sayesinde dağı yaklaşık bir saatte çıkıp 50 dakikada inebildiğini söyleyen Heping, dayanıklılığıyla gençlere taş çıkarıyor.

Görenler 30 sanıyor, yaşını duyan inanamıyor! Vücudunda sadece yüzde 3 yağ var 3

"EN ÖNEMLİ ŞEY EGZERSİZ YAPMAK"

Sağlıklı yaşamın sırrını düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak olarak açıklayan Heping, herhangi bir gıda takviyesi kullanmadığını da ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Çin genç yaş fit vücut
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Bizim 70 liklerde elinde bastonla akşama kadar kahve önünde çocuk parkında sigara tüttürüyor
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