Burası Türkiye'de! Antik kalıntıların içinde yüzebilirsiniz

Doğal güzellikler denince ilk akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Ancak Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Kleopatra Havuzu, daha önce gördüklerinizden çok farklı. Antik kalıntılarla dolu bu havuz, çevre düzenlemesi ve yeni tesisin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan bu eşsiz güzelliği gelin birlikte inceleyelim.

Hierapolis Antik Kenti içinde yer alan havuzun çevresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ocak 2025’te başlatılan çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar kapsamında havuz çevresinde düzenleme yapıldı, ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi.

YAZ-KIŞ 36 DERECE

Bu çalışmaların ardından, havuzun yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendiriliyor. Özellikle termal suyu ve antik kalıntılarıyla dikkati çeken havuz yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yaz-kış yaklaşık 36 derece sıcaklıktaki termal suda yüzme imkanı sunan havuza yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

ŞİFALI SULARLA DOLU

İstanbul’dan gelen turun rehberi Mehtap Yıldızcan, çalışmaları beğendiğini söyledi.

Antik kentin özel bir yer olduğunu ifade eden Yıldızcan, “Antik havuz açıldığı için daha da güzel olmuş. Burası zaten o dönemin Agora’sı aslında. Buradaki yıkıntılar Agora’nın yıkıntıları, şifalı sularla dolmuş. Şu anda da çok güzel bir şekilde değerlendiriliyor.” dedi.