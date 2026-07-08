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Burası Türkiye'de! Antik kalıntıların içinde yüzebilirsiniz

Antik kalıntıların içinde şifalı sulara kendinizi bırakmak istiyorsanız Denizli'deki Kleopatra Havuzu tam size göre. Havuz, çevre düzenlemesi ve yenilenen ziyaretçi alanlarının tamamlanmasının ardından yeniden kapılarını açtı. Yaz-kış 36 derece sıcaklıktaki termal suyu ve antik kalıntılarıyla dikkat çeken havuz, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Burası Türkiye'de! Antik kalıntıların içinde yüzebilirsiniz
Çiğdem Berfin Sevinç

Doğal güzellikler denince ilk akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Ancak Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Kleopatra Havuzu, daha önce gördüklerinizden çok farklı. Antik kalıntılarla dolu bu havuz, çevre düzenlemesi ve yeni tesisin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan bu eşsiz güzelliği gelin birlikte inceleyelim.

Burası Türkiye de! Antik kalıntıların içinde yüzebilirsiniz 1

Hierapolis Antik Kenti içinde yer alan havuzun çevresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ocak 2025’te başlatılan çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar kapsamında havuz çevresinde düzenleme yapıldı, ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi.

Burası Türkiye de! Antik kalıntıların içinde yüzebilirsiniz 2

YAZ-KIŞ 36 DERECE

Bu çalışmaların ardından, havuzun yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendiriliyor. Özellikle termal suyu ve antik kalıntılarıyla dikkati çeken havuz yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yaz-kış yaklaşık 36 derece sıcaklıktaki termal suda yüzme imkanı sunan havuza yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Burası Türkiye de! Antik kalıntıların içinde yüzebilirsiniz 3

ŞİFALI SULARLA DOLU

İstanbul’dan gelen turun rehberi Mehtap Yıldızcan, çalışmaları beğendiğini söyledi.

Antik kentin özel bir yer olduğunu ifade eden Yıldızcan, “Antik havuz açıldığı için daha da güzel olmuş. Burası zaten o dönemin Agora’sı aslında. Buradaki yıkıntılar Agora’nın yıkıntıları, şifalı sularla dolmuş. Şu anda da çok güzel bir şekilde değerlendiriliyor.” dedi.

Burası Türkiye de! Antik kalıntıların içinde yüzebilirsiniz 4

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Kleopatra havuz
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