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Bir ilke imza atacak! O ülke de esrarı tamamen yasallaştırıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Lüksemburg, keyif amaçlı esrar üretimini ve kullanımını tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor.

Bir ilke imza atacak! O ülke de esrarı tamamen yasallaştırıyor

Esrar üretimini ve tüketimini yasallaştıran ilk AB üyesi olmaya hazırlanan Lüksemburg, komşularına da uyuşturucu konusundaki düzenlemelerini hafifletme çağrısında bulundu.

'UYUŞTURUCU MADDELERE KARŞI DAHA AÇIK FİKİRLİ OLURUZ'

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Sağlık Bakanı Etienne Schneider, “Son 50 yıldır benimsediğimiz uyuşturucu politikası yürümedi. Her şeyi yasaklamak onları genç insanlar açısından sadece daha ilginç hale getiriyor. Umuyorum ki hepimiz uyuşturucu maddelere karşı daha açık fikirli oluruz” dedi.

EĞLENCE AMAÇLI ALABİLECEKLER

Tasarıya göre, 18 yaşın üstündeki kişiler eğlence amaçlı esrarı iki yıl içinde yasal bir şekilde temin edebilecek.

YERLEŞİK OLMAYANLARA YASAK

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Etienne Schneider, uyuşturucu ticaretini özendirmemek adına ülkede yerleşik olmayan insanların esrar alımına yasak getirilmesinin planlandığını belirtti. Evde yetiştirmek de yasak sayılacak. Ayrıca 12-17 yaş arasındaki gençlerin 5 gram veya daha az uyuşturucu bulundurması suç olmaktan çıkarılacak.

Ülkede 6 hafta süren görüşmelerin ardından kurulması kararlaştırılan üçlü koalisyon hükümeti, esrarın yasallaştırılmasını programına aldı ve öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Liberal eğilimli Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşil Parti koalisyonu, tasarının beş yıl içinde yasalaşmasını öngörüyor. Etienne Schneider, diğer AB ülkelerini Lüksemburg’u izleme yönünde teşvik edeceklerini de söyledi.

İLK YASALLAŞTIRAN ÜLKE URUGUAY OLMUŞTU

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Avrupa’da Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti belirli miktarlarda esrar kullanımına izin veriyor. Hollanda, esrarın belediyeler tarafından yetiştirilmesini gündeme aldı.

Lüksemburg, geçen haziran ayında da tıbbi amaçlı esrar kullanımını serbest bırakmıştı. Dünyada esrarı tamamen yasallaştıran ilk ülke 2013 yılında Uruguay olmuştu. Kanada da 2018 yılında Uruguay’ı takip etmişti. ABD de 26 eyalette esrar kullanımı yasal hale getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
lüksemburg esrar uyuşturucu kenevir

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