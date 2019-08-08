Bir ilke imza atacak! O ülke de esrarı tamamen yasallaştırıyor

Esrar üretimini ve tüketimini yasallaştıran ilk AB üyesi olmaya hazırlanan Lüksemburg, komşularına da uyuşturucu konusundaki düzenlemelerini hafifletme çağrısında bulundu.

'UYUŞTURUCU MADDELERE KARŞI DAHA AÇIK FİKİRLİ OLURUZ'

Sağlık Bakanı Etienne Schneider, “Son 50 yıldır benimsediğimiz uyuşturucu politikası yürümedi. Her şeyi yasaklamak onları genç insanlar açısından sadece daha ilginç hale getiriyor. Umuyorum ki hepimiz uyuşturucu maddelere karşı daha açık fikirli oluruz” dedi.

EĞLENCE AMAÇLI ALABİLECEKLER

Tasarıya göre, 18 yaşın üstündeki kişiler eğlence amaçlı esrarı iki yıl içinde yasal bir şekilde temin edebilecek.

YERLEŞİK OLMAYANLARA YASAK

Etienne Schneider, uyuşturucu ticaretini özendirmemek adına ülkede yerleşik olmayan insanların esrar alımına yasak getirilmesinin planlandığını belirtti. Evde yetiştirmek de yasak sayılacak. Ayrıca 12-17 yaş arasındaki gençlerin 5 gram veya daha az uyuşturucu bulundurması suç olmaktan çıkarılacak.

Ülkede 6 hafta süren görüşmelerin ardından kurulması kararlaştırılan üçlü koalisyon hükümeti, esrarın yasallaştırılmasını programına aldı ve öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.