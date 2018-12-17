Bir ısırık almak ister misiniz? Bu çiçekler koklamak için değil yemek için

Antalya'da tarım imalatı yapan bir şirket tarafından 13 çeşit yenilebilir çiçek üretildi. Özel günlerinizin için oldukça farklı bir seçim olan bu çiçekler bazı marketlerde ise satışta.

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En lezzetli çiçekler! Antalya’nın Serik ve Korkuteli ilçelerinde minyatür sebze, mikro filiz, Akdeniz ve Ege yeşillikleri, taze baharatlar, normal sebzeler ve saksıda baharat üretimi yapan bir şirket yenebilir çiçekler de üretiyor.

Rengarenk ve desenli çiçekler üretiliyor Yenebilir çiçek üretimine yaklaşık 10 yıl önce 1-2 türle başlayan firma, çeşit sayısını 13’e yükseltti. Bu çeşitlerin bazılarında ise kendi içinde de çeşitli renk ve desende farklı üretimler bulunuyor.

Aromaları da son derece farklı! Yenebilir çiçeklerin sofralara görsel olarak da büyük zenginlik kattığını belirten Erüst Tarım Genel Müdürü Mustafa Erüst, "Yediğinizde aromaları da çok farklı. Bir çiçek yiyorsunuz erik tadında, bir çiçek yiyorsunuz tere-roka tadında, bir çiçek salatalık tadında. Mesela fesleğen çiçeğimiz var, fesleğen aromalı, tatlılarda kullanımı çok güzel oluyor. Erik çiçeği yine hem tatlılarda hem yemeklerde inanılmaz erik tadı veriyor, ekşimsi. Menekşe çiçeklerimiz var, pastalar ve yemeklerde kullanılmak üzere farklı desenlerde. Elektrik çiçeği var, yediğinizde ağzınızda ufak elektrik çarpması gibi iğne batışı hissedeceksiniz. Tükürük bezlerini açıyor ve tat alımını artırıyor" diye konuştu.

Daha çok özel günlerde tercih ediliyor Bu çiçeklerin bazı süpermarketlerde ‘yenebilir çiçek’ olarak satıldığını aktaran Erüst, "Ama yenilebilir çiçek olarak bilinmedikleri için insanlar şaşırıyor. Marketlerde aşırı satışımız yok. Daha çok özel düğün ve yemeklerde şeflerimiz tarafından tercih ediliyor. Antalya’da 5 yıldızlı otellerde, İstanbul’daki düğünler ve özel gecelerde, lüks marketlerde yine reyonlarımız mevcut. Birçok ünlü müşterimiz de var" dedi.