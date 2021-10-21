Bir İstanbul Masalı dizisinin güzeller güzeli Esma'sı Ahu Türkpençe'ye bir de şimdi bakın! Yıllara meydan okuyor!

Başrolü, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven gibi başarılı oyuncularla paylaştığı Bir İstanbul Masalı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Ahu Türkpençe, son haliyle sevenlerini şaşırttı. 44 yaşındaki oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği, dikkatlerden kaçmadı. İşte Ahu Türkpençe'nin son hali:

Ahu Türkpençe, en son 2018 yılında Börü dizisinde 'Asena' karakterine hayat vermişti.

3 yıldır ekranlardan uzak bir hayat süren Ahu Türkpençe, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ahu Türkpençe, 2011 yılında yer aldığı Kaybedenler Kulübü filminde Nejat İşler ile başrolü paylaşmış, ikilinin sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.

Türkpençe, ''İş samimi ve güzelse, tutar. Yoksa içinde sevişme, öldürme var diye bir işin tutacağına ben inanmıyorum'' diyerek o sahneyle ilgili yorumda bulunmuştu.

AHU TÜRKPENÇE KİMDİR?

Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da doğdu. 18 yaşından sonra

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren oyuncu, o yıllarda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fizik okuyordu. Üniversite eğitimine ara veren Türkpençe, Yedi Numara ve Azad gibi dizilerde rol aldı. Türkpençe'nin tanınması, Bir İstanbul Masalı dizisinde hayat verdiği 'Esma' rolüyle oldu. Sonrasında pek çok dizi ve film projesinde yer aldı.

AHU TÜRKPENÇE'NİN YER ALDIĞI PROJELER

-Filmleri-

Köksüz

Kaybedenler Kulübü

Denizden Gelen

Dinle Neyden

Hicran Sokağı

Keloğlan Kara Prense Karşı

Neredesin Firuze

Dağ II

Börü

-Dizileri-

Börü

Vicdan

Ateşe Yürümek

Karamel

Elveda Rumeli

Şöhret

Bir İstanbul Masalı

Azad

Yedi Numara

Güzel Günler



