Bir İstanbul Masalı dizisinin güzeller güzeli Esma'sı Ahu Türkpençe'ye bir de şimdi bakın! Yıllara meydan okuyor!

Başrolü, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven gibi başarılı oyuncularla paylaştığı Bir İstanbul Masalı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Ahu Türkpençe, son haliyle sevenlerini şaşırttı. 44 yaşındaki oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği, dikkatlerden kaçmadı. İşte Ahu Türkpençe'nin son hali:
Ahu Türkpençe, en son 2018 yılında Börü dizisinde 'Asena' karakterine hayat vermişti.
3 yıldır ekranlardan uzak bir hayat süren Ahu Türkpençe, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Ahu Türkpençe, 2011 yılında yer aldığı Kaybedenler Kulübü filminde Nejat İşler ile başrolü paylaşmış, ikilinin sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.
Türkpençe, ''İş samimi ve güzelse, tutar. Yoksa içinde sevişme, öldürme var diye bir işin tutacağına ben inanmıyorum'' diyerek o sahneyle ilgili yorumda bulunmuştu.
Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da doğdu. 18 yaşından sonra
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren oyuncu, o yıllarda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fizik okuyordu. Üniversite eğitimine ara veren Türkpençe, Yedi Numara ve Azad gibi dizilerde rol aldı. Türkpençe'nin tanınması, Bir İstanbul Masalı dizisinde hayat verdiği 'Esma' rolüyle oldu. Sonrasında pek çok dizi ve film projesinde yer aldı.
-Filmleri-
Köksüz
Kaybedenler Kulübü
Denizden Gelen
Dinle Neyden
Hicran Sokağı
Keloğlan Kara Prense Karşı
Neredesin Firuze
Dağ II
Börü
-Dizileri-
Börü
Vicdan
Ateşe Yürümek
Karamel
Elveda Rumeli
Şöhret
Bir İstanbul Masalı
Azad
Yedi Numara
Güzel Günler
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