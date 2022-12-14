Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı Ahu Türkpençe son haliyle şaşırttı! Ekranlara küsmüştü...

Şimdilerde 46 yaşında olan Ahu Türkçençe'yi görenler ''Zaman sizin için durmuş'' demeden edemedi.

Aslen Samsunlu olan Ahu Türkpençe, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. O dönemde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünü okuyan yıldız, kalbindeki sanat aşkına karşı koyamadı ve okulunu dondurdu.

İlk dizi deneyimini 1998 yılında elde eden Ahu Türkpençe, Güzel Günler'de rol aldı. Sonrasında Yedi Numara ve Azad dizilerinde boy gösterdi. Güzel oyuncunun esas tanınırlığı ise Bir İstanbul Masalı dizisiyle oldu.

Bir İstanbul Masalı'nda başrol oyuncusu olan Ahu Türkpençe, Mehmet Aslantuğ ile kamera karşısına geçti.

Sonrasında Elveda Rumeli ve Şöhret gibi yapımlarda oynayan yıldız, mesleğe 5 yıl ara verdi. Döndüğünde ise Börü dizisinde rol aldı. Televizyon ekranlarına dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Ahu Türkpençe, son haliyle dikkat çekti.

Ahu Türkpençe'yi görenler, ünlü ismin 46 yaşında olduğuna inanamıyor.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Türkpençe'ye ''Hiç yaşlanmamışsınız'' ve ''Zaman sizi daha muhteşem bir hale getirmiş'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.



