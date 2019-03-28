Bir adımla büyük şok yaşadı! O anlar kamerada

Bir kadın, arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada kanalizasyon kapağının açık olduğunu fark etmeyerek kanalizasyona düştü. Çevredeki kişiler olayı görür görmez yardıma koşarak kadını düştüğü kanalizasyondan kurtardı.
Kadının sağlık durumu hakkında bir bilgi paylaşılmazken, olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
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