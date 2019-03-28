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Bir adımla büyük şok yaşadı! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

Bir kadın yolda yürüdüğü sırada kanalizasyona düştü. Olay anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Bir kadın, arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada kanalizasyon kapağının açık olduğunu fark etmeyerek kanalizasyona düştü. Çevredeki kişiler olayı görür görmez yardıma koşarak kadını düştüğü kanalizasyondan kurtardı.

Kadının sağlık durumu hakkında bir bilgi paylaşılmazken, olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın kuyu Kanalizasyon

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