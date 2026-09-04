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Bir kase yoğurda eklediler! Açlık azaldı, tokluk hissi arttı

Chia tohumu son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin öne çıkan gıdalarından biri haline gelirken, Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma bu küçük tohumların tokluk üzerindeki etkisini mercek altına aldı. Araştrma sonucuna göre, yoğurda eklenen chia tohumunun kısa vadede açlık hissini azaltabildiği ve bir sonraki öğünde daha az enerji alınmasıyla ilişkili olduğu görüldü.

Bir kase yoğurda eklediler! Açlık azaldı, tokluk hissi arttı
Gökçen Kökden

Nutrition Research and Practice dergisinde yayımlanan çalışmada, sağlıklı bireylerde chia tohumunun ara öğün olarak tüketildiğinde kısa süreli tokluk üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

24 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

Bir kase yoğurda eklediler! Açlık azaldı, tokluk hissi arttı 1

Çalışmaya toplam 24 kişi katıldı. Araştırma, randomize ve çapraz tasarımla yürütüldü.
Katılımcılara farklı test günlerinde üç farklı ara öğün verildi:

Chia tohumu içermeyen yoğurt
7 gram chia tohumu eklenmiş yoğurt
14 gram chia tohumu eklenmiş yoğurt

Katılımcılar daha sonra açlık, tokluk, ne kadar yemek yiyebileceklerini düşündükleri, şekerli yiyeceklere duydukları istek ve benzeri hislerini görsel analog ölçek üzerinden değerlendirdi. Ardından katılımcılara istedikleri kadar yiyebilecekleri bir öğle yemeği sunuldu ve ne kadar enerji aldıkları ölçüldü.

AÇLIK HİSSİ DAHA DÜŞÜK ÇIKTI

Araştırmanın sonuçlarına göre 7 gram ve 14 gram chia tohumu içeren yoğurdun tüketildiği günlerde katılımcılar, chia tohumu içermeyen yoğurda kıyasla daha düşük açlık hissi bildirdi.

Ayrıca katılımcıların bir sonraki öğünde ne kadar yemek yiyebileceklerine dair algıları, gelecekte yemek yeme istekleri ve şekerli yiyeceklere duydukları istek de daha düşük bulundu. Buna karşılık tokluk hissinin chia tohumu tüketilen günlerde daha yüksek olduğu görüldü.

ÖĞLE YEMEĞİNDE DAHA AZ ENERJİ ALDILAR

Bir kase yoğurda eklediler! Açlık azaldı, tokluk hissi arttı 2

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bir sonraki öğündeki enerji tüketiminde görüldü. Katılımcılar, sabah ara öğününde 7 veya 14 gram chia tohumu eklenmiş yoğurt tükettiklerinde, daha sonra sunulan öğle yemeğinde chia tohumu içermeyen yoğurt tükettikleri günlere göre anlamlı şekilde daha az enerji aldı.

Araştırmacılar bu bulgunun, chia tohumunun kısa vadede tokluk hissini destekleyebileceğine işaret ettiğini belirtti.

‘KISA SÜRELİ TOKLUK SAĞLAYABİLİR’

Bir kase yoğurda eklediler! Açlık azaldı, tokluk hissi arttı 3

Araştırmanın sonuç bölümünde, chia tohumunun sağlıklı bireylerde sabah ara öğünü olarak tüketildiğinde kısa süreli tokluk hissini artırabileceği ifade edildi.

Ancak çalışmanın kapsamı oldukça sınırlı. Araştırmada yalnızca 24 sağlıklı kişi yer aldı ve etki yalnızca kısa süreli olarak değerlendirildi.

Bu nedenle bulgular, chia tohumunun tek başına kilo verdirdiği, iştahı uzun vadede baskıladığı veya obezite tedavisinde doğrudan etkili olduğu anlamına gelmiyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuç, yoğurda 7 veya 14 gram chia tohumu eklenmesinin kısa vadede açlık hissini azaltabileceği, tokluk hissini artırabileceği ve sonraki öğünde alınan enerji miktarını düşürebileceği yönünde.

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Anahtar Kelimeler:
yoğurt diyet beslenme
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