Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler

Sadece direksiyonu için pikabı tümden satın alan iki kafadarın yaklaşık 6 yıllık emeğinin ardından trafiğe çıkan otomobil, klasik görünümüyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Aldıkları arabayı gören inanamıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede çalışan Ayhan Kısacık (30), yaklaşık 6 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiğinde kapıda duran 1984 model çekme belgeli Moskoviç marka otomobili gördü. Otomobilin sahibi, yeni araç aldığını ve bu eski otomobili artık kullanmadığını söyleyince Kısacık, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı. Tamir ettirip otomobili tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştükten sonra maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.

Kısacık, bir süre sonra aynı hastanede çalışan sağlık görevlisi arkadaşı Enes Çetinkaya ile aracı toplamaya karar verdi. Otomobili, bir apartmanın altındaki kullanılmayan çamaşırhaneye çeken iki arkadaş, parçalarını temin etmek için arayışa girdi.

GECE ÇALIŞIP ARACI RESTORE ETTİLER Kısacık ve Çetinkaya yaptıkları araştırmalar sonucunda aynı markada 2 otomobil ve bir pikap daha satın alarak, bu araçların parçalarıyla ilk aldıkları otomobilin onarımına başladı. İki arkadaşın geceleri çalışarak restore ettiği otomobil, muayeneden geçerek trafiğe çıktı. Kırmızı-beyaz renkli otomobil, klasik görünümüyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'SADECE 4-5 AY İÇ DÖŞEMELERİNDE ZAMAN AYIRDIK' Ayhan Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın hikayesinin bir kavanoz bal ve bir takım sehpa ile başladığını söyledi. Kısacık, 4 araçtan bir otomobil topladıklarını anlatarak, "Benim bir çamaşırhanem vardı. O çamaşırhanede toparladık. Sadece 4-5 ay iç döşemelerine zaman ayırdık. Sonunda böyle güzel bir iş çıktığı için mutluyuz. Araç son bir yıldır faal haldeydi ancak tescil işlemleri yaklaşık bir ay önce tamamlandı ve trafiğe çıkardık." dedi.

'DİREKSİYON İÇİN KAMYONET SATIN ALDIK' Enes Çetinkaya da sabahlara kadar çalışarak aracı yenilediklerini anlattı. Çetinkaya, aracı 5 ay cam elyafla zımparaladıklarını belirterek, şöyle devam etti: