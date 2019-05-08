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Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 08.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde klasik araç meraklısı iki sağlık personeli, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek sahip oldukları Rus yapımı 1984 model Moskoviç marka otomobili, aynı markaya ait satın aldıkları 2 otomobil ve bir pikabın parçalarını kullanarak toplamayı başardı.

Sadece direksiyonu için pikabı tümden satın alan iki kafadarın yaklaşık 6 yıllık emeğinin ardından trafiğe çıkan otomobil, klasik görünümüyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Aldıkları arabayı gören inanamıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede çalışan Ayhan Kısacık (30), yaklaşık 6 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiğinde kapıda duran 1984 model çekme belgeli Moskoviç marka otomobili gördü. Otomobilin sahibi, yeni araç aldığını ve bu eski otomobili artık kullanmadığını söyleyince Kısacık, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı. Tamir ettirip otomobili tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştükten sonra maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.
Kısacık, bir süre sonra aynı hastanede çalışan sağlık görevlisi arkadaşı Enes Çetinkaya ile aracı toplamaya karar verdi. Otomobili, bir apartmanın altındaki kullanılmayan çamaşırhaneye çeken iki arkadaş, parçalarını temin etmek için arayışa girdi.

GECE ÇALIŞIP ARACI RESTORE ETTİLER

GECE ÇALIŞIP ARACI RESTORE ETTİLER
Kısacık ve Çetinkaya yaptıkları araştırmalar sonucunda aynı markada 2 otomobil ve bir pikap daha satın alarak, bu araçların parçalarıyla ilk aldıkları otomobilin onarımına başladı. İki arkadaşın geceleri çalışarak restore ettiği otomobil, muayeneden geçerek trafiğe çıktı. Kırmızı-beyaz renkli otomobil, klasik görünümüyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'SADECE 4-5 AY İÇ DÖŞEMELERİNDE ZAMAN AYIRDIK'

'SADECE 4-5 AY İÇ DÖŞEMELERİNDE ZAMAN AYIRDIK'
Ayhan Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın hikayesinin bir kavanoz bal ve bir takım sehpa ile başladığını söyledi. Kısacık, 4 araçtan bir otomobil topladıklarını anlatarak, "Benim bir çamaşırhanem vardı. O çamaşırhanede toparladık. Sadece 4-5 ay iç döşemelerine zaman ayırdık. Sonunda böyle güzel bir iş çıktığı için mutluyuz. Araç son bir yıldır faal haldeydi ancak tescil işlemleri yaklaşık bir ay önce tamamlandı ve trafiğe çıkardık." dedi.

'DİREKSİYON İÇİN KAMYONET SATIN ALDIK'

'DİREKSİYON İÇİN KAMYONET SATIN ALDIK'
Enes Çetinkaya da sabahlara kadar çalışarak aracı yenilediklerini anlattı. Çetinkaya, aracı 5 ay cam elyafla zımparaladıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Otomobilin boyası hariç tüm restorasyonunu kendimiz yaptık. Yaklaşık 6 yılımızı aldı. Orijinal direksiyonu hoşumuza gitmediği için araştırma yaptık. Niğde'de Moskoviç marka bir kamyonet bulduk. Ancak sahibi sadece direksiyonunu satmak istemedi. Bunun üzerine biz de aracı komple satın aldık. Aracın sadece direksiyonunu söküp bu araca taktık." KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
984 model Moskoviç modifiye

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