Bir 'kedi ısırığı' canından etti! 15 ameliyat geçirdi ama hayatta kalmayı başaramadı

33 yaşındaki Henrik Kriegbaum Plettner, barınaktan yavruları ile birlikte bir kedi sahiplenmişti. Sahibi olduğu kedi yavrularından birinin işaret parmağını ısırmasıyla, adamın hayatı kabusa döndü. Bir saat içinde eli şişerek iki katına çıkan Henrik, bir doktoru arayıp ne yapması gerektiğini sordu ancak ona ertesi güne kadar beklemesi söylendi.

15 AMELİYAT GEREKTİ

Ertesi gün paniğe kapılarak hastanenin yolunu tuttu. Ancak talihsiz adamın peş peşe 15 ameliyat geçirmesi gerekti. Geçirdiği tüm ameliyatlara rağmen kedinin ısırdığı parmağını bir daha kullanamadı.

Doktorların son çare olarak parmağı kesmeye karar verdiler. Ancak Henrik için bu da çözüm olmadı.

4 AY SONRA

Annesinin söylediğine göre Henrik, bu süreçte Zatürree, gut ve şeker hastalığı da çekiyordu. Bu olaydan yaklaşık 4 ay sonra ise hayatını kaybeden talihsiz adamın kan damarından ısırıldığı ve bakterinin buradan yayıldığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra da hayatını kaybeden adamın ailesi, başkalarının da aynı şeyleri yaşamaması için hikayesini paylaştı.

AİLESİ UYARDI

Henrik'in eşi "Durumun kötü olduğunu biliyorduk ancak başımıza bunların geleceği hakkında bir fikrimiz yoktu" diye konuştu. Ailesi ise bir ısırıktan sonra mutlaka doktara gidilmesi ve kimsenin işini şansa bırakmaması gerektiğini belirtti.



