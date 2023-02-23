'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına büyük bağış! Yıldız Tilbe kiraları üstlenip bakın ne istedi

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe, cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini istemişti. Vasiyet açıklamasıyla dikkat çeken Tilbe,

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla Halk TV ekranlarında düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyasına katıldı.

"12 AİLENİN 1 YILLIK KİRA MASRAFINI KARŞILAMAK İSTİYORUM"

Depremzedeler için elinden geleni yapmak istediğini belirten şarkıcı, "Allah bütün aç açıkta sokakta kalanlara yardım etsin inşallah ama biz de elimizden geleni yapalım. Bir talebim olacak benim ben 10 ya da 12 ailenin birer yıllık kiralarını üstlenmek istiyorum. Bu kiraya geçen ailelerle de görüşmek istiyorum. Çünkü sadece kiralarını değil, yıl içinde başka belli başlı ihtiyaçlarını da karşılamak istiyorum" dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Tilbe, paylaşımında "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

