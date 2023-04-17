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Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 30. yeni bölüm ne zaman? 17 Nisan 2023 Atv yayın akışı

17.04.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 30. yeni bölüm ne zaman? İşte 17 Nisan 2023 Atv yayın akışı hakkında bilgiler...

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 30. yeni bölüm ne zaman? 17 Nisan 2023 Atv yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünün bu akşam Atv yayın akışında yer alıp almadığı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı dizi pazartesi akşamları seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 30. yeni bölüm ne zaman? 17 Nisan 2023 Atv yayın akışı...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bir Küçük Gün Işığı 30. yeni bölümü bu akşam Atv'de yine izleyicisinin karşısına çıkacak. Ancak Kadir Gecesi programı sebebi ile saat değişikliği olacak.

Atv'de dizi saatinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programı olacak. Bir Küçük Gün Işığı ise saat 21:00'da ekrana gelecek.

Bir Küçük Gün Işığı 2

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister.

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Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar. Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

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17 NİSAN 2023 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel

21:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm)

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