MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak?

06.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay, Seray Kaya gibi isimlerin oynadığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi dün akşam birinci bölümüyle ekrana geldi. Geçmişini geride bırakarak yeni bir hayata başlayan Elif'in hikayesini anlatan dizinin yeni bölümünde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV izleyicisi ile buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Seray Kaya,Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz gibi isimler bulunuyor. Bir hayli sarsıcı konusu ve gizemli hikayesi ile dikkat çeken dizinin ikinci bölümünde neler yaşanacağı merak edildi. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Atv, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 2. bölüm fragmanını ‘Güneş’ başlığıyla yayınladı. Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümüyle 12 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm konusu:

"Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir."

Bir Küçük Gün Işığı dizisi izle

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi geçmişini geride bırakan ve yeni bir hayata başlayan Elif'in hikayesini anlatıyor. 10 sene boyunca bir yalanın içinde yaşayan genç kadının hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncu kadrosunda; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu gibi isimler bulunuyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin uyarlama olup olmadığına dair detaylı bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosu Özgür Evren Heptürk tarafından kaleme alınıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çekimler başlıyor! Yalnız Kurt'a taze kanÇekimler başlıyor! Yalnız Kurt'a taze kan
Gözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay olduGözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay oldu
Sahnede bir anda ağlamaya başladı!Sahnede bir anda ağlamaya başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.