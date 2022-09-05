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Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

05.09.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Korkmaz, ekranların yeni yapımlarından biri olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude rolünü canlandırıyor. Dönem dönem bazı farklı projelerle ekranlarda olan Şeyma Korkmaz'ın eşinin hangi ünlü oyuncu olduğunu görenler şaşırıyor.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Beni Affet isimli dizide 'Feride' rolüyle adını duyuran Şeyma Korkmaz, ekranların yeni yapımlarından biri olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude rolüyle seyircilerle buluşuyor. Beni Affet, Kuruluş Osman gibi yapımlarda da rol alan Korkmaz'ın eşi bakın kimmiş...

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

20 Aralık 1988 Eskişehir doğumlu Şeyma Korkmaz 34 yaşındadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim-İş Öğretmenliği eğitimi aldı. Okul bittikten sonra fotomodellik yaptı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

2011'de Hayata Beş Kala dizisindeki Yağmur rolüyle oyunculuğa adım attı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Şeyma Korkmaz, 2011'de yayınlanan Beni Affet dizisindeki Feride rolüyle tanındı. rol aldı. Dizi setinde tanıştığı Cüneyt Mete ile 2019'da hayatını birleştirdi. Cüneyt Mete, Beni Affet dizisinde Cesur Karabey'i, Aşk ve Mavi dizisinde ise Cemal Göreçki rolünü canlandırdı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Çiftin ilişkileri yaklaşık üç yıldır devam ediyor. İkili, mutlu karelerini sosyal medyadan sevenleriyle sık sık paylaşıyor.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

51 yaşındaki Cüneyt Mete yaklaşık 31 yıldır oyunculuk sektöründe yer alıyor. Üniveriste eğitimini tiyatro üzerine alan Mete birçok film, tiyatro, dizi projelerinde yer aldı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

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