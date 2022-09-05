Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Beni Affet isimli dizide 'Feride' rolüyle adını duyuran Şeyma Korkmaz, ekranların yeni yapımlarından biri olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude rolüyle seyircilerle buluşuyor. Beni Affet, Kuruluş Osman gibi yapımlarda da rol alan Korkmaz'ın eşi bakın kimmiş...

EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

20 Aralık 1988 Eskişehir doğumlu Şeyma Korkmaz 34 yaşındadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim-İş Öğretmenliği eğitimi aldı. Okul bittikten sonra fotomodellik yaptı.

2011'de Hayata Beş Kala dizisindeki Yağmur rolüyle oyunculuğa adım attı.

Şeyma Korkmaz, 2011'de yayınlanan Beni Affet dizisindeki Feride rolüyle tanındı. rol aldı. Dizi setinde tanıştığı Cüneyt Mete ile 2019'da hayatını birleştirdi. Cüneyt Mete, Beni Affet dizisinde Cesur Karabey'i, Aşk ve Mavi dizisinde ise Cemal Göreçki rolünü canlandırdı.

Çiftin ilişkileri yaklaşık üç yıldır devam ediyor. İkili, mutlu karelerini sosyal medyadan sevenleriyle sık sık paylaşıyor.

51 yaşındaki Cüneyt Mete yaklaşık 31 yıldır oyunculuk sektöründe yer alıyor. Üniveriste eğitimini tiyatro üzerine alan Mete birçok film, tiyatro, dizi projelerinde yer aldı.





