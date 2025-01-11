Bir makarna olsaydın hangisi olurdun?

2/8
Peki sence makarna sıcak mı yenmeli yoksa soğuduktan sonra mı?
Bence biraz ılısın, sonra yenir.
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Gece yemek yemek ile aran nasıl diye sorsak?
Geceleri pek yemek yemem. Şişkinlik yapıyor.
Eğer yatağımda değilsem beni ya salonda görürsünüz ya da mutfakta.
Acıkırsam yemek yiyorum ya geceleri.
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Bir restoranda sipariş ettiğin yemeğin porsiyonu gözüne çoook az geldi. Ne yaparsın?
“Bunun daha büyüğü yok mu?” diye sorarım.
Gelenle yetinir, tatmaya odaklanırım.
Arkadaşımın tabağından tırtıklanırım.
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Şimdiye kadar en lezzetli makarnayı nerede yemiştin?
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Sence sen anlaşılması zor biri misin?
Asla. Açık konuşurum her zaman.
Bazen zor yanım tutuyor ve insanlar beni anlayamayabiliyor.
Bence ben zor biriyim ya.
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Son olarak şunu soralım: Bir oturuşta en fazla kaç tabak makarna yersin?
Çooook aç isem 3 tabağı zorlarım.