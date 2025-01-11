YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bir makarna olsaydın hangisi olurdun?

Bir makarna olsaydın hangisi olurdun?

31.12.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna çeşitleri gibi, her insanın kendine has bir tarzı vardır. Bu testle senin kişiliğine en yakın makarnayı bulacağız. Sorulara cevap verirken hangi makarnanın seni en iyi yansıttığını düşün. Sonuçlar senin özgün tarzını anlatacak!

Bir makarna olsaydın hangisi olurdun?

Sen aslında hangi makarnasın?

1/8

Bir sos seç bakalım!

Bir sos seç bakalım!
Kremalı mantarlı sos
Domatesli sos
Körili tavuklu sos
Pesto soslu fesleğenli sos
2/8

Peki sence makarna sıcak mı yenmeli yoksa soğuduktan sonra mı?

Peki sence makarna sıcak mı yenmeli yoksa soğuduktan sonra mı?
Muhakkak sıcak yenmeli.
Bence biraz ılısın, sonra yenir.
İnanın hiç fark etmez.
3/8

Gece yemek yemek ile aran nasıl diye sorsak?

Gece yemek yemek ile aran nasıl diye sorsak?
Geceleri pek yemek yemem. Şişkinlik yapıyor.
Eğer yatağımda değilsem beni ya salonda görürsünüz ya da mutfakta.
Acıkırsam yemek yiyorum ya geceleri.
4/8

Bir restoranda sipariş ettiğin yemeğin porsiyonu gözüne çoook az geldi. Ne yaparsın?

Bir restoranda sipariş ettiğin yemeğin porsiyonu gözüne çoook az geldi. Ne yaparsın?
“Bunun daha büyüğü yok mu?” diye sorarım.
Gelenle yetinir, tatmaya odaklanırım.
Arkadaşımın tabağından tırtıklanırım.
5/8

Peki porsiyonu az olan yemeği reddedip garsondan daha büyük porsiyon getirmesini ister misin?

6/8

Şimdiye kadar en lezzetli makarnayı nerede yemiştin?

Restoranda.
Evde.
Arkadaşımın evinde.
7/8

Sence sen anlaşılması zor biri misin?

Sence sen anlaşılması zor biri misin?
Asla. Açık konuşurum her zaman.
Bazen zor yanım tutuyor ve insanlar beni anlayamayabiliyor.
Bence ben zor biriyim ya.
8/8

Son olarak şunu soralım: Bir oturuşta en fazla kaç tabak makarna yersin?

Son olarak şunu soralım: Bir oturuşta en fazla kaç tabak makarna yersin?
1 tabak yeterli.
2 tabak diyebilirim.
Çooook aç isem 3 tabağı zorlarım.
Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
Fakir ile lezzetli tarifler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.