Bir makarna olsaydın hangisi olurdun?

Sen aslında hangi makarnasın?

1/8 Bir sos seç bakalım! Kremalı mantarlı sos Domatesli sos Körili tavuklu sos Pesto soslu fesleğenli sos

2/8 Peki sence makarna sıcak mı yenmeli yoksa soğuduktan sonra mı? Muhakkak sıcak yenmeli. Bence biraz ılısın, sonra yenir. İnanın hiç fark etmez.

3/8 Gece yemek yemek ile aran nasıl diye sorsak? Geceleri pek yemek yemem. Şişkinlik yapıyor. Eğer yatağımda değilsem beni ya salonda görürsünüz ya da mutfakta. Acıkırsam yemek yiyorum ya geceleri.

4/8 Bir restoranda sipariş ettiğin yemeğin porsiyonu gözüne çoook az geldi. Ne yaparsın? “Bunun daha büyüğü yok mu?” diye sorarım. Gelenle yetinir, tatmaya odaklanırım. Arkadaşımın tabağından tırtıklanırım.

5/8 Peki porsiyonu az olan yemeği reddedip garsondan daha büyük porsiyon getirmesini ister misin?

6/8 Şimdiye kadar en lezzetli makarnayı nerede yemiştin? Restoranda. Evde. Arkadaşımın evinde.

7/8 Sence sen anlaşılması zor biri misin? Asla. Açık konuşurum her zaman. Bazen zor yanım tutuyor ve insanlar beni anlayamayabiliyor. Bence ben zor biriyim ya.