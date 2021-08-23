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Bir midilliyi kurtarmak için fotoğraflarını satan Kayden Kross, şimdi milyoner oldu

23.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayden Kross isimli sosyal medya fenomeni üniversite döneminde garsonluk yaparak 5 sterlin (58 TL) kazandığını söyledi. O yıllarda kimsesiz ve tedaviye ihtiyacı olan bir midilliyi sahiplenmek için çıplak fotoğraflarını sattı. 35 yaşındaki Kross, şimdilerde ise ödüllü bir yönetmen ve yılda milyonlarca dolar kazanıyor.

Bir midilliyi kurtarmak için fotoğraflarını satan Kayden Kross, şimdi milyoner oldu

Geçen yıl Oscar’a eş değer olarak görülen AVN Yılın Yönetmeni Ödülü’nü kazanan ikinci kadın olan Kross, porno sektörünün en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kariyerine tedaviye ihtiyacı olan bir midilliyi kurtarmak için başladığını dile getiren Kross, “Sahip olduğumu bile bilmediğim bir tutkuyu keşfettim” dedi.

AİLESİ KARŞI ÇIKTI

Üniversitede psikoloji bölümü okuduğu sırada harçlığını çıkartmak için ek işler yapan Kross, yerel bir at çiftliğinde çalışıyordu. Çiftlikte bulunan bir atı eğitmesini istediklerini belirten Kross, “Bir gün bakımını üstlendiğim midilli ayağını kırdı. Çiftlik yöneticileri onu tedavi ettirmek yerine kesmeyi planladı. O zamanlarda atı satın alabilecek kadar param yoktu. Ben de fotoğraflarımı satmaya başladım” dedi.

Kariyerinin en başında ailesinin duruma oldukça sert bir şekilde karşı çıktığını söyleyen Kross, şimdilerde ise çevresindeki insanların ona destek olduğunu söylüyor.

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NİŞANLISIYLA FİLM SETİNDE TANIŞTI

nişanlı,

Dokuz yıl önce şimdiki nişanlısı Manuel Ferrara ile bir çekim sırasında tanıştıklarını ifade eden Kross, “Kamera önünde olmaktan da arkası bana daha eğlenceli geldi. Kariyerim boyunca yazarlık kurslarına katıldım ve yeni yazar gruplarında çalıştım. Yazar olmak her zaman tuhaf bir rüya gibiydi” diye konuştu.

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