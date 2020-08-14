Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları

Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden bazı ünlü porno yıldızlarının, ölümlerinin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra bile neden öldükleri doğrulanmadı. Kimisinin ölümünün arkasındaki sır perdesi hala aralanmamışken, kimisinin ise intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Bazı porno yıldızlarının ise ölümü şaibeli oldu. Görgü tanıklarının ifadeleri çelişkili olsa dahi bir sonuca varılmadı. İşte son yıllarda hayatını kaybeden ünlü porno yıldızları...
2016 yılında alkolle birlikte aşırı dozda kokaini karıştırdıktan sonra hayatını kaybeden 31 yaşındaki Amber Rayne, bir arkadaşının anlattığına göre "aniden ayağa kalkıp daha sonra düşerek" ölmüştü. Polis kayıtlarında ölümüyle ilgili fiziksel bir şiddet görmediği ortaya çıktı.
2014 yılında bir arkadaşının beslediği yılan tarafından ısırıldı. Yılan ısırmasının ardından hatta bir sahne çeken Billy Glide daha sonra evinde ölü bulundu. Kayıtlarda öncelikle yılan ısırığından öldüğü düşünülen Glide'ın daha sonra aşırı dozdan hayatını kaybettiği otopsi raporu ile ortaya çıktı.
2017 yılbaşına girdiğimiz gün 1 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü porno yıldızı Loni Evans'ın alkol ve uyuşturucu problemi olmadı fakat ailesi neden öldüğünün açıklanmasını istemedi.
Shyla Stylez 2017 yılında oldukça popüler ve ünlüyken hayatını kaybetti. Bir sabah yatağında ölü bulunan Shyla Stylez'ın herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ünlü porno yıldızının ölümüne dair farklı bir bilgi paylaşılmadı.
Felicia Tang'in erkek arkadaşı Brian Lee Randone, 11 Eylül 2009 tarihinde 911'i arayarak Felicia Tang'in nefes almadığını söyledi. Polis Felicia Tang'i küvetin içinde buldu. Erkek arkadaşının verdiği bilgiye göre uyuşturucu kullandıktan sonra sert bir şekilde seks yapmışlardı. Felicia Tang'in ölümünün ardından yapılan otopside vücudunun 320 farklı yerinde yara ve kanında uyuşturucu bulundu. Ünlü porno yıldızı Felicia Tang'in erkek arkadaşı cinayetten tutuklandı.
Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini her yerde dile getiren Tera Way, 2014 yılında eşinin ölümünden sonra depresyona girdi. Bir süre tedavi gören Wray, iki yıl sonra 2016 yılında bir arkadaşının evinde kalırken, alkolle birlikte yüksek dozda uyku ilaçlarını karıştırarak hayata veda etti.
Ünlü porno yıldızı Carla Mai 2016 yılında evde verdiği bir partide pencereden düşerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda kanında yüksek dozda uyuşturucu bulunan Carla Mai'nin görgü tanıkları ilk ifadelerinde onu birisinin ittiğini söyledi. Daha sonra görgü tanıkları son ifadelerinde onun aşağı düşmesinin bir kaza olduğunu belirttiler.
August Ames'in ölümü ise oldukça trajik. 2017 yılında Twitter'da kendisine siber zorbalık yapılan Ames, bu zorbalıktan dolayı intihar etti. Akrabaları Ames'in depresyona meyilli bir yapısının olduğunu açıkladı. Ames Twitter'da bir sahne için açıklama yaptıktan sonra o açıklama ölümüne neden oldu. Bir sahne çekiminde eşcinsel pornolarda oynayan bir aktör ile sağlık risklerinden dolayı oynamak istemediğini açıkladı. Twitter'da bu konuyu paylaştıktan sonra takipçileri tarafından "homofobik" olmakla suçlandı ve daha sonra sosyal medyada linç edildi. Linç girişimini kaldıramayan Ames daha sonra evinde ölü bulundu.
Yurizan Beltran'ın ölümü de August Ames'in ölümünden hemen bir hafta sonra gerçekleşti. Beltran da birçok porno yıldızı gibi aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ölümünden önce erkek arkadaşıyla kavga ettiği anlaşılan Yurizan Beltran'ın ölüm nedeni ilk önce intihar olarak açıklandı fakat ardından kaza olarak kayıtlara geçti.
Porno sektörünün en çok kazanan yıldızlarından birisi olan Jessica Jaymes, 2019 yılının Eylül ayında kendisinden haber alamayan akrabaları tarafından ölü bulundu.
Bir süredir alkol sorunlarıyla uğraşan Jessica Jaymes'in otopsi raporundan intihar çıkmadı. Jaymes'in doğal ölümle hayatını kaybettiği kaydedildi. Kaynak: Onedio