HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları

Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Son yıllarda bazı porno yıldızları sebebi netleşmeyen nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden porno yıldızlarının kimisinin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı. İşte son yıllarda hayatını kaybeden ünlü porno yıldızları...

Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları

Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden bazı ünlü porno yıldızlarının, ölümlerinin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra bile neden öldükleri doğrulanmadı. Kimisinin ölümünün arkasındaki sır perdesi hala aralanmamışken, kimisinin ise intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Bazı porno yıldızlarının ise ölümü şaibeli oldu. Görgü tanıklarının ifadeleri çelişkili olsa dahi bir sonuca varılmadı. İşte son yıllarda hayatını kaybeden ünlü porno yıldızları...

Esrarengiz bir şekilde ölen dünyaca ünlü porno yıldızları

Amber Rayne

AMBER RAYNE

2016 yılında alkolle birlikte aşırı dozda kokaini karıştırdıktan sonra hayatını kaybeden 31 yaşındaki Amber Rayne, bir arkadaşının anlattığına göre "aniden ayağa kalkıp daha sonra düşerek" ölmüştü. Polis kayıtlarında ölümüyle ilgili fiziksel bir şiddet görmediği ortaya çıktı.

BİLLY GLİDE

BILLY GLIDE

2014 yılında bir arkadaşının beslediği yılan tarafından ısırıldı. Yılan ısırmasının ardından hatta bir sahne çeken Billy Glide daha sonra evinde ölü bulundu. Kayıtlarda öncelikle yılan ısırığından öldüğü düşünülen Glide'ın daha sonra aşırı dozdan hayatını kaybettiği otopsi raporu ile ortaya çıktı.

LONI EVANS

LONI EVANS

2017 yılbaşına girdiğimiz gün 1 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü porno yıldızı Loni Evans'ın alkol ve uyuşturucu problemi olmadı fakat ailesi neden öldüğünün açıklanmasını istemedi.

SYHLA STYLEZ

SYHLA STYEZ

Shyla Stylez 2017 yılında oldukça popüler ve ünlüyken hayatını kaybetti. Bir sabah yatağında ölü bulunan Shyla Stylez'ın herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ünlü porno yıldızının ölümüne dair farklı bir bilgi paylaşılmadı.

FELİCİA TANG

FELICIA TANG

Felicia Tang'in erkek arkadaşı Brian Lee Randone, 11 Eylül 2009 tarihinde 911'i arayarak Felicia Tang'in nefes almadığını söyledi. Polis Felicia Tang'i küvetin içinde buldu. Erkek arkadaşının verdiği bilgiye göre uyuşturucu kullandıktan sonra sert bir şekilde seks yapmışlardı. Felicia Tang'in ölümünün ardından yapılan otopside vücudunun 320 farklı yerinde yara ve kanında uyuşturucu bulundu. Ünlü porno yıldızı Felicia Tang'in erkek arkadaşı cinayetten tutuklandı.

TERA WRAY

TERA WRAY

Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini her yerde dile getiren Tera Way, 2014 yılında eşinin ölümünden sonra depresyona girdi. Bir süre tedavi gören Wray, iki yıl sonra 2016 yılında bir arkadaşının evinde kalırken, alkolle birlikte yüksek dozda uyku ilaçlarını karıştırarak hayata veda etti.

CARLA MAI

CARLA MAI

Ünlü porno yıldızı Carla Mai 2016 yılında evde verdiği bir partide pencereden düşerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda kanında yüksek dozda uyuşturucu bulunan Carla Mai'nin görgü tanıkları ilk ifadelerinde onu birisinin ittiğini söyledi. Daha sonra görgü tanıkları son ifadelerinde onun aşağı düşmesinin bir kaza olduğunu belirttiler.

AUGUST AMES

AUGUST AMES

August Ames'in ölümü ise oldukça trajik. 2017 yılında Twitter'da kendisine siber zorbalık yapılan Ames, bu zorbalıktan dolayı intihar etti. Akrabaları Ames'in depresyona meyilli bir yapısının olduğunu açıkladı. Ames Twitter'da bir sahne için açıklama yaptıktan sonra o açıklama ölümüne neden oldu. Bir sahne çekiminde eşcinsel pornolarda oynayan bir aktör ile sağlık risklerinden dolayı oynamak istemediğini açıkladı. Twitter'da bu konuyu paylaştıktan sonra takipçileri tarafından "homofobik" olmakla suçlandı ve daha sonra sosyal medyada linç edildi. Linç girişimini kaldıramayan Ames daha sonra evinde ölü bulundu.

YURIZAN BELTRAN

YURIZAN BELTRAN

Yurizan Beltran'ın ölümü de August Ames'in ölümünden hemen bir hafta sonra gerçekleşti. Beltran da birçok porno yıldızı gibi aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ölümünden önce erkek arkadaşıyla kavga ettiği anlaşılan Yurizan Beltran'ın ölüm nedeni ilk önce intihar olarak açıklandı fakat ardından kaza olarak kayıtlara geçti.

JESSICA JAYMES

JESSICA JAYMES

Porno sektörünün en çok kazanan yıldızlarından birisi olan Jessica Jaymes, 2019 yılının Eylül ayında kendisinden haber alamayan akrabaları tarafından ölü bulundu.
Bir süredir alkol sorunlarıyla uğraşan Jessica Jaymes'in otopsi raporundan intihar çıkmadı. Jaymes'in doğal ölümle hayatını kaybettiği kaydedildi. Kaynak: Onedio

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdikÇipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?

En Çok Okunan Haberler

Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Diğer Haberler

Avusturya: AB, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya: AB, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
İspanya'da diskolar kapatıldı, sokakta sigara içmek yasaklandı
Diskolar kapatıldı, sokakta sigara içmek yasaklandı
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik
Yunan askerler Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunanistan'dan skandal hareket! Türk köyünde tatbikat yaptılar
Dünyaca ünlü bilim insanı: Zeki uzaylıları ölmeden önce göreceğiz
'Zeki uzaylıları ölmeden önce göreceğiz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.