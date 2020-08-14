Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları

Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden bazı ünlü porno yıldızlarının, ölümlerinin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra bile neden öldükleri doğrulanmadı. Kimisinin ölümünün arkasındaki sır perdesi hala aralanmamışken, kimisinin ise intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Bazı porno yıldızlarının ise ölümü şaibeli oldu. Görgü tanıklarının ifadeleri çelişkili olsa dahi bir sonuca varılmadı. İşte son yıllarda hayatını kaybeden ünlü porno yıldızları... Esrarengiz bir şekilde ölen dünyaca ünlü porno yıldızları AMBER RAYNE 2016 yılında alkolle birlikte aşırı dozda kokaini karıştırdıktan sonra hayatını kaybeden 31 yaşındaki Amber Rayne, bir arkadaşının anlattığına göre "aniden ayağa kalkıp daha sonra düşerek" ölmüştü. Polis kayıtlarında ölümüyle ilgili fiziksel bir şiddet görmediği ortaya çıktı. BILLY GLIDE 2014 yılında bir arkadaşının beslediği yılan tarafından ısırıldı. Yılan ısırmasının ardından hatta bir sahne çeken Billy Glide daha sonra evinde ölü bulundu. Kayıtlarda öncelikle yılan ısırığından öldüğü düşünülen Glide'ın daha sonra aşırı dozdan hayatını kaybettiği otopsi raporu ile ortaya çıktı.

LONI EVANS 2017 yılbaşına girdiğimiz gün 1 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü porno yıldızı Loni Evans'ın alkol ve uyuşturucu problemi olmadı fakat ailesi neden öldüğünün açıklanmasını istemedi. SYHLA STYEZ Shyla Stylez 2017 yılında oldukça popüler ve ünlüyken hayatını kaybetti. Bir sabah yatağında ölü bulunan Shyla Stylez'ın herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ünlü porno yıldızının ölümüne dair farklı bir bilgi paylaşılmadı. FELICIA TANG Felicia Tang'in erkek arkadaşı Brian Lee Randone, 11 Eylül 2009 tarihinde 911'i arayarak Felicia Tang'in nefes almadığını söyledi. Polis Felicia Tang'i küvetin içinde buldu. Erkek arkadaşının verdiği bilgiye göre uyuşturucu kullandıktan sonra sert bir şekilde seks yapmışlardı. Felicia Tang'in ölümünün ardından yapılan otopside vücudunun 320 farklı yerinde yara ve kanında uyuşturucu bulundu. Ünlü porno yıldızı Felicia Tang'in erkek arkadaşı cinayetten tutuklandı. TERA WRAY Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini her yerde dile getiren Tera Way, 2014 yılında eşinin ölümünden sonra depresyona girdi. Bir süre tedavi gören Wray, iki yıl sonra 2016 yılında bir arkadaşının evinde kalırken, alkolle birlikte yüksek dozda uyku ilaçlarını karıştırarak hayata veda etti.