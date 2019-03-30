Bir moda markası 235 sterline 'Denim Külot' satıyor!

Moda dünyasında daha ne olabilir ve bizi şaşırtabilir derken tasarımda çılgınlık ve sınır tanımayan bir moda markası "Denim külot" satmaya başladı. İngiltere'de bir moda markası yeni sezon için ürettiği ilginç tasarımlarla gündeme geldi. Bu tasarımların arasında ise en şaşırtıcısı ise "Denim Külot" oldu.

235 sterlinden satışa çıkan bu denim kotlar yüzde 100 pamuktan üretilerek rahatlık esas alınmış.

Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan ve yorum yağmuruna tutulan bu tasarım için hiç de iyi şeyler söylenmedi.

Sosyal medyada çoğu kullanıcı "İğrenç", "Bu bir hanımefendi için uygun değil", "Vay!! bunlar sadece korkunç." gibi ürüne tepki mesajları yağdırdı.

Marka ise ürettikleri tasarımı gelen tepkilere karşı şöyle savundu:

"Denim arsız olabilir. Göz alıcı. Bu 'kısa tarz şortlar' pantolonun altına ya da üstüne giyilebilir, çok yönlü kullanım için uygun ldukları anlamına gelir."

MARKANIN DİĞER İLGİNÇ TASARIMLARI İSE ŞÖYLE:



