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Robotlar o ülkede protestoya çıktı! Taleplerini bakan dinledi

Polonya'nın başkenti Varşova'da bayrak taşıyan ve slogan atan yaklaşık 30 robot, yapay zeka düzenlemelerinin iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Etkinliği organize eden Democratism, protestonun yapay zeka ve robot teknolojilerinin iş gücü piyasasına etkisi hakkında tartışma başlatmayı amaçladığını belirtti.

Robotlar o ülkede protestoya çıktı! Taleplerini bakan dinledi
Enes Çırtlık

Dünya bugüne dek birçok ilginç protestoya sahne oldu. Elini asfalta yapıştıranlar, milyon dolarlık tablolara boya fırlatanlar ve dahası... Ancak Polonya'da düzenlenen ve yapay zeka ve robot teknolojilerinin iş gücü piyasasına etkisini tartışmaya açmayı amaçlayan protestonun katılımcıları bu kez insanlar değil, robotlardı. Yaklaşık 30 robot, bayraklar taşıyıp sloganlar atarak Polonya'nın başkenti Varşova'daki Dijital İşler Bakanlığı önünde toplandı.

YAPAY ZEKA DÜZENLEMELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Pazartesi günü düzenlenen etkinliği, savunuculuk grubu Democratism organize etti. Robotların protestosunda yapay zeka düzenlemelerinin iyileştirilmesi talep edildi.

Robotlar o ülkede protestoya çıktı! Taleplerini bakan dinledi 1

KRZYSZTOF GAWKOWSKI ROBOTLARLA GÖRÜŞTÜ

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, yapay zekanın endüstriyel kullanımına ilişkin taleplerini dinlemek üzere protestocu robotlarla görüştü. Robotların eylemi, son dönemin en dikkat çekici protestoları arasında yer aldı.

Kaynak: South China Morning Post
Görsel kaynağı: Sosyal medya

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Anahtar Kelimeler:
Varşova Polonya robot Protesto
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