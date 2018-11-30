YEMEK

Bir oturuşta 10 tane yiyebilen para ödemiyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Bursa'nın dünyaca meşhur cantığını yemek için farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden Bursa'ya gelenler var. Bir firma, bir oturuşta 10 cantık yiyenden para almıyor.

Bir oturuşta 10 tane yiyebilen para ödemiyor!

1952 yılından itibaren üretilen Bursa'ya has cantığın ünü o kadar yayıldı ki bu lezzeti tatmak için Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve farklı ülkelerden insanlar Bursa'ya geliyor.

cantık

Asıl ismi Tatar pidesi olan ve Bursa'da bir pidecinin Bursa'ya has şekilde ürettiği cantık, özel mayalanmış 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması ve çeşitli baharatlar konularak yapılıyor. Odun ateşiyle yakılan fırınlarda 3 dakika pişirilen cantık servise sunuluyor.

cantık2

Kayhan'da ilk Bursa usulü cantığı üreten Acı Dayı firması 10 cantık yiyenlerden para almıyor. Bu zamana kadar en fazla bir kişi bir oturuşta 15 cantık yemeyi başarmış. 10 tane ve üzerinde cantık yiyen ise ayda bir kişi ancak çıkıyor.

cantık3

1952 yılından itibaren Bursa'nın meşhur cantığını ürettiklerini ifade eden Acı Dayı'nın işletmecisi Yusuf Pideci:

cantık4

“1952 yılında babam ve amcamlarının açtığı cantık salonunu ben işletmeye devam ediyorum. Bursa cantığı 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması, baharat ve domates karışımı konularak yapılır.
Cantığı kara fırında 3 dakika odun ateşinde pişiriyoruz. Pişen cantıkları tezgahta en fazla 15 dakika tutup kaldırıyoruz. Meşhur Bursa cantığını yemek için Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor. İşletmemizde ilk kurulduğu zamandan itibaren devam eden bir uygulamamız var. Bir oturuşta 10 tane ve üzeri cantık yiyenden ücret almıyoruz” dedi.

Yoğun cinsel yaşam kanseri önlüyor!Yoğun cinsel yaşam kanseri önlüyor!
Yemeklerden 30 dakika önce içerseniz...Yemeklerden 30 dakika önce içerseniz...
Kırmızı et tüketmeyenlerin kurtarıcısı mercimekle yapılan enfes lezzetlerKırmızı et tüketmeyenlerin kurtarıcısı mercimekle yapılan enfes lezzetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa yemekleri cantık kebabı

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Demet Akalın ve Okan Kurt'tan ilk fotoğraf

Demet Akalın ve Okan Kurt'tan ilk fotoğraf

Dönerle ilgili çok konuşulacak iddia!

Dönerle ilgili çok konuşulacak iddia!

Gözümüz kaldı hepsinde: Yiyebileceğiniz en güzel çiçek buketleri

Gözümüz kaldı hepsinde: Yiyebileceğiniz en güzel çiçek buketleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizim evde yaptığımız kaytaz böreği
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğal afrodizyak görevi gören 5 doğal kaynak

Doğal afrodizyak görevi gören 5 doğal kaynak

Şeker kamışı kültürü Adana'da yeniden canlandı

Şeker kamışı kültürü Adana'da yeniden canlandı

Son dönemin en popüler bitkisi moringanın faydaları

Yemeklerden 30 dakika önce içerseniz...

Kırmızı et tüketmeyenlerin kurtarıcısı mercimekle yapılan enfes lezzetler

Kırmızı et tüketmeyenlerin kurtarıcısı mercimekle yapılan enfes lezzetler

Gözümüz kaldı hepsinde: Yiyebileceğiniz en güzel çiçek buketleri

Gözümüz kaldı hepsinde: Yiyebileceğiniz en güzel çiçek buketleri

Dönerle ilgili çok konuşulacak iddia!

Dönerle ilgili çok konuşulacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.