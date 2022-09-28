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Bir Peri Masalı dizisi oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı dizisi konusu nedir?

28.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu Deniz Akçay’ın yazdığı ve Merve Çolak’ın yönetmenliğini yaptığı Bir Peri Masalı dizisi FOX TV'de bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Fragmanları ve yeni bölümü ilgiyle takip edilen dizide Alina Boz ve Taro Emir Tekin gibi isimler rol alacak. Peki Bir Peri Masalı dizisi oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı dizisi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Bir Peri Masalı dizisi oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı dizisi konusu nedir?

FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İlk bölümü 28 Eylül Çarşamba günü yani bugün ekrana gelecek olan dizi, Zeynep isim genç kızın doğum gününde bir çanta dolusu para bulmasını ve sonrasında hayatında meydana gelen değişimi konu alacak. İşte dizinin oyuncuları...

BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle olacak;

Alina Boz,
Taro Emir Tekin,
Hazal Filiz Küçükköse,
Nazan Kesal,
Mustafa Mert Koç,
Tülin Ece,
Şener Savaş,
Canan Atalay,
Müfit Kayacan,
Kadir Çermik,
Baran Bölükbaşı,
Okan Urun.

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide sıradan bir hayat süren Zeynep, doğum gününde bir çanta dolusu para bulur. Bu gelişme Zeynep'in bütün hayatını değiştirecektir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakmak ve kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, zengin ve bekar isimlerden Onur Köksal’ı hedef almaya ve hem onu hem de ailesini cezbetmeye karar verir. Ancak Zeynep'in bu isteği hiç de kolay olmayacaktır. Zeynep cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığını ve geçmişinden kaçmanın da hiç kolay olmadığını görecektir.


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Alina Boz Taro Emir Tekin Oyuncu ele gününde
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