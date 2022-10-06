Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Kadrosunda Alina Boz, Taro Emir, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi, dün akşam FOX ekranlarında izleyicilerle buluştu. Dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alina Boz'un kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Moskova'da bir kasabada dünyaya gelen Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı. Çocukluğu Rusya'da geçen Boz, ilkokula Türkiye'de başladı.

Ailesi, Türkiye'ye ve Türkçe'ye uyum sağlaması için kızlarını Barış Manço Kültür Merkezi'ne gönderdi. Alina Boz, burada 7 yıl oyunculuk yaptı.

Lisede havacılık eğitimi alan güzel yıldız, mezuniyetinin hemen sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümüne girdi.

2013 yılında rol aldığı Cesur Hemşire dizisiyle ekran yolculuğu başlayan oyuncu, Paramparça dizisinde hayat verdiği Hazal karakteriyle büyük bir üne kavuştu. Sonrasında Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı, Aşk 101 gibi yapımlarda rol aldı.

SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Özel hayatıyla da merak konusu olan Alina Boz'un sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Alina Boz, bir süredir Sezen Aksu ve Sinan Özer'in oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor.

Annesinin yolundan giderek şarkıcılık yapmaya karar veren Mithat Can Özer'in İnşallah, Ateş Böceği ve Tören gibi şarkıları bulunuyor.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Özer, Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrolde yer aldığı Her Şey Aşktan dizisinde kamera karşısına geçmişti.

40 yaşındaki Mithat Can Özer, Alina Boz'dan 16 yaş büyük.

UMUT EVİRGEN'İ TAKİPTEN ÇIKARDI

Alina Boz, daha önce Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre Umut Evirgen, gece saatlerinde Alina Boz'un sosyal medya paylaşımlarını beğendi. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıktı.



