MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

06.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX'un yeni dizisi Bir Peri Masalı'nda hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz, rol kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Alina Boz'un kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi bakın kim çıktı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Kadrosunda Alina Boz, Taro Emir, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi, dün akşam FOX ekranlarında izleyicilerle buluştu. Dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alina Boz'un kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Moskova'da bir kasabada dünyaya gelen Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı. Çocukluğu Rusya'da geçen Boz, ilkokula Türkiye'de başladı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ailesi, Türkiye'ye ve Türkçe'ye uyum sağlaması için kızlarını Barış Manço Kültür Merkezi'ne gönderdi. Alina Boz, burada 7 yıl oyunculuk yaptı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Lisede havacılık eğitimi alan güzel yıldız, mezuniyetinin hemen sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümüne girdi.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

2013 yılında rol aldığı Cesur Hemşire dizisiyle ekran yolculuğu başlayan oyuncu, Paramparça dizisinde hayat verdiği Hazal karakteriyle büyük bir üne kavuştu. Sonrasında Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı, Aşk 101 gibi yapımlarda rol aldı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Özel hayatıyla da merak konusu olan Alina Boz'un sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Alina Boz, bir süredir Sezen Aksu ve Sinan Özer'in oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Annesinin yolundan giderek şarkıcılık yapmaya karar veren Mithat Can Özer'in İnşallah, Ateş Böceği ve Tören gibi şarkıları bulunuyor.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Oyunculuk deneyimi de bulunan Özer, Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrolde yer aldığı Her Şey Aşktan dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

40 yaşındaki Mithat Can Özer, Alina Boz'dan 16 yaş büyük.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

UMUT EVİRGEN'İ TAKİPTEN ÇIKARDI

Alina Boz, daha önce Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre Umut Evirgen, gece saatlerinde Alina Boz'un sosyal medya paylaşımlarını beğendi. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıktı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un 16 yaş büyük sevgilisi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturası şoke etti! 'Genelev' sorusuElektrik faturası şoke etti! 'Genelev' sorusu
Fenomenin boynundaki altını zorla alıp...Fenomenin boynundaki altını zorla alıp...
Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"
Anahtar Kelimeler:
Alina Boz Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Olağanüstü bir gelişmedir' diyerek destek verdi

Olağanüstü bir gelişmedir' diyerek destek verdi

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Mesajları ifşa oldu! "Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı..."

Mesajları ifşa oldu! "Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı..."

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.