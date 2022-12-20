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Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı çıktı

20.12.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisinde 'Zeynep' rolünü canlandıran ünlü oyuncu Alina Boz'un özel hayatı da merak ediliyor. Güzel oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi de çok ünlü çıktı. O ünlü Aşk Mantık İntikam, Seversin gibi ünlü dizilerde rol almış. İşte Alina Boz'un eski sevgilisi...

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı çıktı

Kadrosunda Alina Boz, Taro Emir, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi FOX Tv'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alina Boz'un bir dönem aşk yaşadığı isim kendi gibi ünlü çıktı.

Moskova'da dünyaya gelen Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı. Çocukluğu Rusya'da geçen Boz, ilkokula Türkiye'de başladı.

alina boz

Lisede havacılık eğitimi alan güzel yıldız, Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümüne girdi.

bir peri masalı zeynep

2013 yılında rol aldığı Cesur Hemşire dizisiyle ekran yolculuğu başlayan Alina Boz, Paramparça dizisinde hayat verdiği 'Hazal' karakteriyle büyük bir üne kavuştu. Sonrasında Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı, Aşk 101 gibi yapımlarda rol aldı.

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Oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Alina Boz magazin gündeminde merak edilen isimlerden.

Alina Boz kendi gibi ünlü oyuncu olan Burak Yörük'le bir dönem aşk yaşadı.

alina boz burak yörük

İkilinin beraberlikleri 2015'te başlayıp 2017 yılının ekim ayında sona erdi. Çiftin neden ayrıldıklarına dair bir bilgi bulunmuyor.

alina boz burak yörükk

Ünlü oyuncu Burak Yörük, Aşk Mantık İntikam, Baraj, Seversin gibi dizilerde rol almıştır.

burak yörük

Aline Boz şimdilerde Sezen Aksu ve Sinan Özer'in oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. 40 yaşındaki Mithat Can Özer, Alina Boz'dan 16 yaş büyük.

alina boz sevgilisi


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