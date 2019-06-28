Bir profesyonelden daha iyi yemek pişirmenize yardımcı olacak 7 mutfak ipucu

Mutfakta elinizi kolaylaştıracak bu basit ama bir o kadar etkili tüyoları muhakkak deneyin, pişman olmayacaksınız sevgili okur!

Yumurtalarınızı taze tutun



Yumurtaları buzdolabına koymadan önce üzerlerine az bir miktar bitkisel yağ sürün. Bu şekilde onları çok daha uzun süre saklayabilirsiniz.

Yumurtaları daha hızlı soyun



Haşlanmış yumurtaları soymanın birden çok yolu vardır. Onlardan en hızlısı ise; yumurtaları haşladıktan sonra kabuğunu çatlatın ve onları bir süre soğuk suda bekletin.

Limonu ziyan etmeden suyunu çıkarın



Limonun üzerine bir adet kürdan batırın ve küçük bir delik açın. Deldiğiniz yerden limon suyunu sıkın. Kullandıktan sonra deliği bantlayın ve buzdolabında saklayın.

Soğuk cipsleri tekrar yenilebilir hale getirin



Cipsler nemli havada yumuşadıysa hemen çöpe atmayın. Bunun yerine bir tabak alın ve üzerine bir peçete serin. Üzerine cipsleri koyun. Tabağı mikrodalga fırına koyun ve 30 saniye boyunca bekletin. İşte bu kadar!

Mükemmel yumurtalar yapın



Bunun için kavanoz kapak halkasına ihtiyacını var. Halkayı tavaya koyun ve içine bir yumurta kırın. Halka sayesinde yumurta tavanın her yerine yayılmayacak.

Lezzetli ızgara balık için;

Izgara teline balığı koymadan önce tele limon dilimleri dizin. Üzerine balığı koyun. Bu sayede hem balık ızgara teline yapışmayacak hem de balığın lezzeti artacaktır.

Yeşillikleri taze ve parlak tutun



Ürünlerinizi yıkayın ve kurutun. Onları plastik bir torbanın içine koyun, hava ile doldurun ve bağlayın. Bu yöntem yeşilliklerinizi uzun süre taze tutmanıza yardımcı olacaktır.



